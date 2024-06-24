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Донька Ілони Гвоздьової влаштувала їй пляжну фотосесію закордоном

24 червня 2024 12:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Донька Ілони Гвоздьової влаштувала їй пляжну фотосесію закордоном
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Танцівниця Ілона Гвоздьова перебуває з дочкою у Болгарії. Зірка вирушила у танцювально-розважальний табір.

Гвоздьова продемонструвала неймовірну фігуру на фото у Instagram.

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Зйомку танцівниці влаштувала її дочка. За словами зірки, у таборі діти беруть участь у фестивалі, майстер-класах, а також відпочивають. Гвоздьова зізналася, що часто згадує дитинство.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

"Це море нагадує мені мій дім! Я народилася в Криму і скільки себе памʼятаю море було для мене як повітря! Ми жили в с. Останіно- це за 7 кілометрів від моря, але для нас, дітей, це не було проблемою, це завжди була пригода на велосипедах чи пішки, чи автостопом. Дорогою до моря ми заходили в місцевий сад і поки нас не бачили охоронці набирали черешню і персики, ось і весь наш був обід", — ділиться танцівниця.

Раніше Гвоздьова писала, що на відпочинку її мрія про спокійний денний сон здійснилася. Танцівниця поділилася, що цього їй не вистачало в Києві, адже не було часу, а навіть якщо й був, постійна тривожність не давала спокою.

"Я вдячна, що зараз дозволяю собі піклуватися про себе і своє ментальне здоровʼя. Насправді для щастя багато не треба,але так важливо цінувати все що ти маєш", — переконана зірка.

Нагадаємо, відома модель знялась у пащі крокодила. А Катерина Кухар вразила фотосесією у відомого фотографа.

Ілона Гвоздьова
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