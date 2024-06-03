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Обрала бути людиною — Ілона Гвоздьова зізналася, якою насправді є ціна слави

3 червня 2024 09:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Обрала бути людиною — Ілона Гвоздьова зізналася, якою насправді є ціна слави
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Танцівниця Ілона Гвоздьова зізналася, яка ціна успіху у сучасному світі. За словами артистки, вона ніколи не зраджувала себе, коля досягала своєї мети.

Про це зірка розповіла у Instagram.

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За словами артистки, колись вона мріяла стати видатною танцівницею, досягнути визнання і мати статус. Ілона говорить, що наче все так і сталося, як бажалося, але є одне але.

 

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

"За все в житті варто платити! Бо якщо і далі хотіти бути на плаву, в медіапросторі і на слуху, інколи варто йти попри свої вподобання, принципи і внутрішні переконання по головах. Усім подобатись, всім посміхатись, слідкувати за тим що, коли й кому говориш, і не дай Боже потрапити в скандал, це репутаційні ризики! Отже, умовно кажучи, подобається чи ні, танцюй з усіма і для всіх!!!" — говорить танцівния.

Гвоздьова переконана, аби вона так сильно любила славу, то б йшла попри все і по головах, та батьки колись сказали їй, що бути людиною — важливіше за все.

Ось декілька головних істин зірки:

1. Ніколи не кажи нікому про свої плани, просто йди до мети

2. Сьогодні ви друзі, завтра ви вороги

3. Красива вишиванка, яскраві гасла про Україну й ідеальна українська мова — не говорить про те, що ти щирий патріот своєї країни

4. Твоя опора — це твоя сімʼя

5. Не гоніться за грошима, вони вбивають

6. Не чекайте конкретного моменту, просто йдіть цілеспрямовано до своєї мети

7. Ви те, що ви бачите в дзеркалі

8. Вірте в себе і не зупиняйтесь

"Тому я обираю бути людиною, не відповідати чиїмось очікуванням, мати власну думку. Але все, що зі мною відбувалось і до чого я прийшла крізь роки, — це крутий життєвий досвід, за який я вдячна!" — говорить Гвоздьова.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова потрапила у ДТП. А раніше Ілона Гвоздьова показала результат від пластичної операції.

Танці з зірками
зірки
успіх
Ілона Гвоздьова

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