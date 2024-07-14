Илона Гвоздева объяснила, как жить после маммопластики.

Илона Гвоздева призналась, что испытывает дискомфорт после маммопластики
Украинская танцовщица и участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева рассказала, что испытывает странные ощущения после пластической операции. Она недавно увеличила грудь.
Деталями поделилась в Instagram.
Илона Гвоздева объяснила, как ей живется после пластической операции
Звезда шоу "Танцы со звездами" сделала маммопластику более 6 месяцев назад, впрочем, до сих пор испытывает дискомфорт.
"Ощущение легкого дискомфорта. Имею в виду, что я привыкаю к новому размеру. Когда напрягаются грудные мышцы, конечно, чувствую это по-новому", — написала звезда.
Илона Гвоздева долго решалась на операцию, но все же прислушивалась к внутреннему голосу. Ведь это была ее давняя мечта. Рождение детей, постоянные занятия спортом и стресс изменили ее тело, а она хотела выглядеть по-другому. Сейчас довольна, хотя до сих пор на пути к принятию изменений.
Напомним, танцовщица Илона Гвоздева отправилась отдыхать за границу. Также она объяснила, как относится к славе и звездной болезни.
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