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Илона Гвоздева призналась, что испытывает дискомфорт после маммопластики

14 июля 2024 14:40
Антонина Завадская - Редактор
Илона Гвоздева объяснила, как жить после маммопластики.
Украинская танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram/ilonagvozdeva
Антонина Завадская - Редактор

Украинская танцовщица и участница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева рассказала, что испытывает странные ощущения после пластической операции. Она недавно увеличила грудь.

Деталями поделилась в Instagram.

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Звезда шоу "Танцы со звездами" сделала маммопластику более 6 месяцев назад, впрочем, до сих пор испытывает дискомфорт.

"Ощущение легкого дискомфорта. Имею в виду, что я привыкаю к новому размеру. Когда напрягаются грудные мышцы, конечно, чувствую это по-новому", — написала звезда.

Илона Гвоздева привыкает к своему новому телу. Фото: instagram/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева привыкает к своему новому телу. Фото: instagram/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева долго решалась на операцию, но все же прислушивалась к внутреннему голосу. Ведь это была ее давняя мечта. Рождение детей, постоянные занятия спортом и стресс изменили ее тело, а она хотела выглядеть по-другому. Сейчас довольна, хотя до сих пор на пути к принятию изменений.

Илона Гвоздева осуществила свою мечту, когда увеличила грудь. Фото: instagram/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева осуществила свою мечту, когда увеличила грудь. Фото: instagram/ilonagvozdeva

Напомним, танцовщица Илона Гвоздева отправилась отдыхать за границу. Также она объяснила, как относится к славе и звездной болезни.

спорт Танцы со звездами Илона Гвоздева пластическая хирургия украинские звезды танцы

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