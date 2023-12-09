Инна Мирошниченко восхищала рождественской фотосессией приемного сына

Инна и Тимур Мирошниченко с приемным сыном. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Инна Мирошниченко порадовала фолловеров яркой фотосессией своего приемного сына Марселя. Мальчик позировал с мамой и папой в рождественской локации.

Фото Инна поделилась в своих социальных сетях.

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Инна и Тимур Мирошниченко усыновили мальчика в этом году. Жена шоумена рассказала, что раньше у Марселя была всего одна фотография из детского дома. Теперь мальчик имеет опыт в фотосессиях и регулярно становится героем маминого блога.

Инна и Тимур Мирошниченко с приемным сыном. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Инна и Тимур Мирошниченко с приемным сыном. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Инна Мирошниченко с приёмным сыном. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Инна Мирошниченко с приёмным сыном. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Инна Мирошниченко с приёмным сыном. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Привет, я Марсель. Ровно полгода назад 9 июня воспитательница сказала, что ко мне пришли мама и папа. Я не понимал, что это такое, но пошел посмотреть. Там были вот эти двое и они мне понравились. Они говорят, что любят. И что нельзя облизывать ершик. Я пока не понимаю, почему. Думаю, что они не правы. Но в остальном я с ними очень счастлив. Кажется, я уже понимаю, что такое мама и папа. Это те, кто всегда рядом. Кто обнимает. Кто успокаивает, когда плачу. Кто постоянно говорит, что любит. Я еще не знаю, что такое "любит", но мне это слово очень нравится. Пусть у всех будут мама и папа, которые любят", — подписала от имени Марселя фото Инна.

Недавно Инна Мирошниченко рассказала, что с мужем планирует усыновить еще одного ребенка. И хотя процесс подготовки документов очень сложен и требует много времени, семья готова пойти на это ради счастья еще одного малыша.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко очаровала первой рождественской фотосессией с тремя детьми.

Ранее жена Тимура Мирошниченко рассказала, почему снова решилась на усыновление ребенка.