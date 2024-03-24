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Инсульт, забравший зрение — украинский блогер чуть не умерла во время вебинара

24 марта 2024 23:13
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Инсульт, забравший зрение — украинский блогер чуть не умерла во время вебинара
Блогер Анита Соловей. Фото: instagram.com/anita_solovei/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Блогер Анита Соловей, которая рассказывает украинцам о карме, пострадала из-за инсульта. У девушки частично исчезло зрение и сейчас она находится в больнице.

Об этом она рассказала в своем Telegram.

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Украинский блогер Анита Соловей попала в больницу. 20 февраля у нее случился ишемический инсульт. Это произошло, когда девушка записывала очередной обучающий вебинар.

"В процессе, когда я снимала, я не нервничала, я не была уставшей. Мы сейчас до конца еще не знаем причину. Я жду еще несколько исследований генетических. Я здоровый человек — не пью алкоголь, не курю айкос, ничего такого не делаю" , — рассказала блогер.

Блогер Анита Соловей в больнице. Фото: instagram.com/anita_solovei/
Блогер Анита Соловей в больнице. Фото: instagram.com/anita_solovei/

Соловей призналась, что одно из первых о чем подумала после нападения — это ее работа. Она почувствовала, что не готова потерять это.

"Я смотрела на свою ленту, на свой YouTube, на свой Instagram и это все могло так остаться, потому что меня могло не стать. Я скучала. Я очень хотела плакать", — сказала девушка.

Ишемический инсульт — это острое состояние, при котором прекращается кровоток по одной из артерий, питающих головной мозг. Причиной могут стать тромбы. После инсульта у человека возможны тяжелые осложнения, впрочем у Соловей, по ее словам, ситуация не критична. Сейчас она частично потеряла зрение, которое можно восстановить.

"У меня исчезла часть зрения. То есть с правой стороны я почти ничего не вижу, часть присутствует. Но у меня функционирует вся моя правая сторона — нога, рука, тело. Хотя при инсульте бывает такое, что оно не функционирует", — призналась девушка.

Блогер Анита Соловей. Фото: instagram.com/anita_solovei/
Блогер Анита Соловей. Фото: instagram.com/anita_solovei/

Врачи посоветовали девушке постепенно возвращаться к работе, чтобы тренировать мозг и зрение. Впрочем, Соловей чувствует, что все изменилось. Ей стало тяжело записывать сториз.

"Есть большой риск депрессии из-за того, что очень изменилась жизнь и эти осознания они могут накрывать, ведь из-за ишемических процессов также есть поражение мозга. Они сказали мне вернуться к работе", — добавила блогер.

Блогер Анита Соловей. Фото: instagram.com/anita_solovei/
Блогер Анита Соловей. Фото: instagram.com/anita_solovei/

Анита Соловей видит в этой трагедии мистическую карму. Она связывает это с проектом, который должна была вскоре запустить. Девушка хотела открыть сбор для детей с нарушением зрения, а сейчас сама столкнулась с этой проблемой.

"Я лежала и думала, что не хочу умереть. Мне все нравится — то, чем занимаюсь, люди, которые рядом. Это было сильно. Такая чистка. Сильный ретрит, которому я удивлена", — так девушка объяснила себе, что с ней произошло.

В настоящее время блогер продолжает находиться в больнице. Ее поддерживают родные и друзья. Коллега по блогерству Анна Тринчер публично поделилась своими эмоциями. Ей жаль девушку.

Реакция певицы Анны Тринчер
Реакция певицы Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official
Реакция певицы Анны Тринчер
Реакция певицы Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, у Кейт Миддлтон диагностировали онкологию. Также мы рассказывали, как на это отреагировала первая леди Украины Елена Зеленская.

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