Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Інтерв'ю Морозюк у Гордона — українці не повірили в щирість фігурантки корупційного скандалу arrow

Інтерв'ю Морозюк у Гордона — українці не повірили в щирість фігурантки корупційного скандалу

21 березня 2024 05:57
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Інтерв'ю Морозюк у Гордона — українці не повірили в щирість фігурантки корупційного скандалу
Фрагмент з інтерв'ю Соні Морозюк. Скриншот: YouTube/Gordonua
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Тривалий час художниця Соня Морозюк, яка опинилась в епіцентрі корупційного скандалу родини Гринкевичів, не коментувала його. Тому її перше велике інтерв’ю, яке вона дала блогеру Дмитру Гордону, викликало зацікавленість з боку суспільства. 

Новини.LIVE розкаже, як українці відреагували на пояснення Соні Морозюк.

Читайте також:

Реакція соцмереж на інтерв’ю Соні Морозюк

За перші години інтерв’ю скандальної художниці набрало понад 60 тисяч переглядів та безліч коментарів як під відео, так і в різних соцмережах. Соня так і не оприлюднила декларацію, яку обіцяла показати, аби довести до корупційних схем свого колишнього нареченого, Романа Гринкевича, та його родини вона відношення не має. В цілому якихось сенсацій чи нових суттєвих подробиць Морозюк не розповіла.

Вона вкотре зазначила, що в шоці від всієї ситуації. Втім переважна більшість українців не повірили в щирість її слів.

  • Скільки брехні з уст цієї дівчини! Це жах.
  • Нічого не знала? А квартири одразу переписала, прикраси сховала та затихла теж одразу. Знала все, жила на це, кайфувала, а як тільки за Ж взяли — так одразу великомучениця.
  • Чому тоді вона казала, що галерея коштувала 250 тисяч доларів? Якщо зараз каже, що набагато менше, не зрозумію.
  • То де відповідь про недекларовані доходи? І чому ФОП третьої групи продає картини? Так і не відповіла.
  • Соня прийшла відмитись, але не вийде. Огидніше під час війни не можна було зробити. Вже спробувала смак великих грошей і тепер не хоче злазити з цього. Не потрібно ні таких художниць, ні таких людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому після арешту Гринкевичів Морозюк переписала все майно на свою маму. Також ми розповідали, звідки в художниці Соні Морозюк гроші на коштовні майстерню і Porsche.

скандал
соцмережі
хейт
Соня Морозюк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство