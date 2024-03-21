Інтерв'ю Морозюк у Гордона — українці не повірили в щирість фігурантки корупційного скандалу

Фрагмент з інтерв'ю Соні Морозюк. Скриншот: YouTube/Gordonua

Тривалий час художниця Соня Морозюк, яка опинилась в епіцентрі корупційного скандалу родини Гринкевичів, не коментувала його. Тому її перше велике інтерв’ю, яке вона дала блогеру Дмитру Гордону, викликало зацікавленість з боку суспільства.

Новини.LIVE розкаже, як українці відреагували на пояснення Соні Морозюк.

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Реакція соцмереж на інтерв’ю Соні Морозюк

За перші години інтерв’ю скандальної художниці набрало понад 60 тисяч переглядів та безліч коментарів як під відео, так і в різних соцмережах. Соня так і не оприлюднила декларацію, яку обіцяла показати, аби довести — до корупційних схем свого колишнього нареченого, Романа Гринкевича, та його родини вона відношення не має. В цілому якихось сенсацій чи нових суттєвих подробиць Морозюк не розповіла.

Вона вкотре зазначила, що в шоці від всієї ситуації. Втім переважна більшість українців не повірили в щирість її слів.

Скільки брехні з уст цієї дівчини! Це жах.

Нічого не знала? А квартири одразу переписала, прикраси сховала та затихла теж одразу. Знала все, жила на це, кайфувала, а як тільки за Ж взяли — так одразу великомучениця.

Чому тоді вона казала, що галерея коштувала 250 тисяч доларів? Якщо зараз каже, що набагато менше, не зрозумію.

То де відповідь про недекларовані доходи? І чому ФОП третьої групи продає картини? Так і не відповіла.

Соня прийшла відмитись, але не вийде. Огидніше під час війни не можна було зробити. Вже спробувала смак великих грошей і тепер не хоче злазити з цього. Не потрібно ні таких художниць, ні таких людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому після арешту Гринкевичів Морозюк переписала все майно на свою маму. Також ми розповідали, звідки в художниці Соні Морозюк гроші на коштовні майстерню і Porsche.