Інтерв'ю Морозюк у Гордона — українці не повірили в щирість фігурантки корупційного скандалу
Тривалий час художниця Соня Морозюк, яка опинилась в епіцентрі корупційного скандалу родини Гринкевичів, не коментувала його. Тому її перше велике інтерв’ю, яке вона дала блогеру Дмитру Гордону, викликало зацікавленість з боку суспільства.
Новини.LIVE розкаже, як українці відреагували на пояснення Соні Морозюк.
Реакція соцмереж на інтерв’ю Соні Морозюк
За перші години інтерв’ю скандальної художниці набрало понад 60 тисяч переглядів та безліч коментарів як під відео, так і в різних соцмережах. Соня так і не оприлюднила декларацію, яку обіцяла показати, аби довести — до корупційних схем свого колишнього нареченого, Романа Гринкевича, та його родини вона відношення не має. В цілому якихось сенсацій чи нових суттєвих подробиць Морозюк не розповіла.
Вона вкотре зазначила, що в шоці від всієї ситуації. Втім переважна більшість українців не повірили в щирість її слів.
- Скільки брехні з уст цієї дівчини! Це жах.
- Нічого не знала? А квартири одразу переписала, прикраси сховала та затихла теж одразу. Знала все, жила на це, кайфувала, а як тільки за Ж взяли — так одразу великомучениця.
- Чому тоді вона казала, що галерея коштувала 250 тисяч доларів? Якщо зараз каже, що набагато менше, не зрозумію.
- То де відповідь про недекларовані доходи? І чому ФОП третьої групи продає картини? Так і не відповіла.
- Соня прийшла відмитись, але не вийде. Огидніше під час війни не можна було зробити. Вже спробувала смак великих грошей і тепер не хоче злазити з цього. Не потрібно ні таких художниць, ні таких людей.
Нагадаємо, раніше ми писали, чому після арешту Гринкевичів Морозюк переписала все майно на свою маму. Також ми розповідали, звідки в художниці Соні Морозюк гроші на коштовні майстерню і Porsche.
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