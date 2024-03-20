Соня Морозюк зізналась, чому після арешту Гринкевичів переписала все майно на маму
Українська художниця Соня Морозюк пояснила, навіщо заднім числом переписала все майно на свою маму. Вона боялась не арешту ДБР, а злочинців.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Соня Морозюк боялась, що її майно перепишуть на когось іншого
Українська художниця Соня Морозюк оформила заднім числом іпотеку на своє майно. Вона за документацією позичила у своїй матері 6,7 мільйонів гривень.
Морозюк вдалась до такої схеми після скандалу і вручення підозри її на той момент нареченому Роману Гринкевичу. Парубка та його батька звинувачують у розкраданні понад 1 мільярда гривень з коштів Міноборони.
У соцмережах припускали, що у такий спосіб Морозюк намагалась унеможливити арешт її майна ДБР, адже її теж підозрюють у співучасті. Втім, майно арештували 12 лютого цього року. А саме — дві квартири в Києві, одна в Харкові та земельна ділянка, також приміщення під майстерню.
"На все моє майно накладено арешт, але я вважаю, що це повний правовий нігілізм. Я буду подавати апеляційну скаргу. В мене немає жодної земельної ділянки. Втім, мені також не зрозуміло, чому накладено арешт на квартиру, яка була куплена у 2010 році. Мені було 12 років", — пояснила Морозюк.
Художниця розповіла, що умовно "взяла іпотеку" у матері задля власної безпеки, а не з метою перешкоджання слідству.
"Дивіться, агенція "Арма" оприлюднила мої дані персональні. Я в жодному разі не намагалася шкодити діям слідству або арешту. Це просто було зроблено в мірах захисту. Я не знаю, чи ви знаєте про такий вид шахрайства, коли переписують у реєстрах власність. Це була міра моєї безпеки", — сказала дівчина.
Нині дівчина готує документи з адвокатами, щоб оскаржити арешт власного майна.
Нагадаємо, що художниця Соня Морозюк розповіла, як відреагувала на затримання свого екса Романа Гринкевича. Також дівчина пояснила, хто допоміг їй придбати майстерню за майже 5 мільйонів гривень.
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