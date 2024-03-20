Соня Морозюк зізналась, чому після арешту Гринкевичів переписала все майно на маму

Українська художниця Соня Морозюк на шоу "В гостях у Дмитра Гордона". Фото: стоп-кадр

Українська художниця Соня Морозюк пояснила, навіщо заднім числом переписала все майно на свою маму. Вона боялась не арешту ДБР, а злочинців.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Українська художниця Соня Морозюк оформила заднім числом іпотеку на своє майно. Вона за документацією позичила у своїй матері 6,7 мільйонів гривень.

Морозюк вдалась до такої схеми після скандалу і вручення підозри її на той момент нареченому Роману Гринкевичу. Парубка та його батька звинувачують у розкраданні понад 1 мільярда гривень з коштів Міноборони.

У соцмережах припускали, що у такий спосіб Морозюк намагалась унеможливити арешт її майна ДБР, адже її теж підозрюють у співучасті. Втім, майно арештували 12 лютого цього року. А саме — дві квартири в Києві, одна в Харкові та земельна ділянка, також приміщення під майстерню.

"На все моє майно накладено арешт, але я вважаю, що це повний правовий нігілізм. Я буду подавати апеляційну скаргу. В мене немає жодної земельної ділянки. Втім, мені також не зрозуміло, чому накладено арешт на квартиру, яка була куплена у 2010 році. Мені було 12 років", — пояснила Морозюк.

Художниця розповіла, що умовно "взяла іпотеку" у матері задля власної безпеки, а не з метою перешкоджання слідству.

"Дивіться, агенція "Арма" оприлюднила мої дані персональні. Я в жодному разі не намагалася шкодити діям слідству або арешту. Це просто було зроблено в мірах захисту. Я не знаю, чи ви знаєте про такий вид шахрайства, коли переписують у реєстрах власність. Це була міра моєї безпеки", — сказала дівчина.

Нині дівчина готує документи з адвокатами, щоб оскаржити арешт власного майна.

Нагадаємо, що художниця Соня Морозюк розповіла, як відреагувала на затримання свого екса Романа Гринкевича. Також дівчина пояснила, хто допоміг їй придбати майстерню за майже 5 мільйонів гривень.