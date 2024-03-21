Интервью Морозюк у Гордона — украинцы не поверили в искренность фигурантки коррупционного скандала

Фрагмент из интервью Сони Морозюк. Скриншот: YouTube/Gordonua

Долгое время художница Соня Морозюк, оказавшаяся в эпицентре коррупционного скандала семьи Гринкевичей, не комментировала его. Поэтому ее первое большое интервью, которое она дала блогеру Дмитрию Гордону, вызвало интерес со стороны общества.

Новини.LIVE расскажет, как украинцы отреагировали на объяснения Сони Морозюк.

Читайте также:

Реакция соцсетей на интервью Сони Морозюк

За первые часы интервью скандальной художницы набрало более 60 тысяч просмотров и множество комментариев как под видео, так и в разных соцсетях. Соня так и не обнародовала декларацию, которую обещала показать, чтобы доказать — к коррупционным схемам своего бывшего жениха, Романа Гринкевича, и его семьи она отношения не имеет. В целом, каких-либо сенсаций или новых существенных подробностей Морозюк не рассказала.

Она в очередной раз отметила, что в шоке от всей ситуации. Впрочем, подавляющее большинство украинцев не поверили в искренность ее слов.

Сколько лжи из уст этой девушки! Это ужас.

Ничего не знала? А квартиры сразу переписала, украшения спрятала и затихла тоже. Знала все, жила на это, кайфовала, а как только за Ж взяли — так сразу великомученица.

Почему тогда она говорила, что галерея обошлась в 250 тысяч долларов? Если сейчас говорит, что гораздо меньше, не пойму.

Где ответ о недекларируемых доходах? И почему ФОП третьей группы продает картины? Так и не ответила.

Соня пришла отмыться, но не выйдет. Противнее всего во время войны нельзя было сделать. Уже попробовала вкус больших денег и теперь не хочет слезать с этого. Не нужно ни таких художниц, ни таких людей.

Напомним, ранее мы писали, почему после ареста Гринкевичей Морозюк переписала все имущество на свою маму. Также мы рассказывали, откуда у художницы Сони Морозюк деньги на дорогую мастерскую и Porsche.