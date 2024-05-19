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Ірина Білик пояснила, чому приховує ім'я свого коханого

19 травня 2024 18:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ірина Білик зізналася про те, що закохана відео
Співачка Ірина Білик. Фото: https://www.instagram.com/bilyk_iryna/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Ірина Білик поділилася із шанувальниками подробицями особистого життя. Зірка зізналася, що закохана у чоловіка, який доволі відомий в Україні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "M1".

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Виконавиця зізналася українцям, що її серце зараз зайняте. Білик поки не поспішає називати ім'я свого обранця шанувальникам.

"Серце моє ніколи не буває вільне. Мені подобається один чоловік, але його ім'я я не можу вам назвати. Він дуже відомий. Якщо я скажу, з якої він сфери, ви одразу здогадаєтесь. Тому я дуже цього не хочу", — зізналася зірка.

Ірина Білик зізналася про те, що її серце зайнято
Співачка Ірина Білик. Фото: https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

Співачка розповіла про те, що вона зараз закохана в чоловіка, який ще не запропонував їй зустрічатися. Артистка чекає ініціативу від коханого чоловіка.

"Ми не спілкуємося, він мені просто подобається, але я, як жінка, чекаю, що він відчує, що мені подобається і колись зателефонує", — заявила Білик.

Раніше співачка Мішель Андраде вперше розповіла про свого коханого. А також блогер Раміна Есхакзай вперше після розриву із нареченим натякнула на нові стосунки.

Ірина Білик
особисте життя
відносини
українські зірки
співачка
інтерв'ю
зіркова пара
кохання

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