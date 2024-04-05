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Раміна Есхакзай вперше після розриву із нареченим натякнула на нові стосунки

5 квітня 2024 15:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Раміна Есхакзай розповіла про нового коханого — подробиці
Українська блогерка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська блогерка та журналіст Раміна Есхакзай більше не самотня. Інфлюенсерка зізналася, що перебуває в стосунках із військовим.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Instagram.

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Блогерка більше п'яти років зустрічалася із адвокатом Євгеном Проніним. Він встиг освідчитися їй в коханні, однак весілля так  і не сталося. Пара повідомила про розрив у квітні 2023 року.

З того часу не було нічого відомо про її особисте життя. Зірка сфокусувалася на роботі та схудненні, віджартовувалась, що в неї не вистачає часу на побачення.

Блогерка активно спілкується із аудиторією і час від часу відповідає на питання своїх підписників. Від користувача соцмереж зірка отримала прохання: "Покажи вже свого коханого, скільки можна ховати".

Есхакзай відповіла на нього доволі неочікувано та не стала виправдовуватися зайнятістю.

Зірка пообіцяла показати свого обранця після закінчення війни, адже зараз публічність може завдати йому шкоду.

"Після завершення повномасштабного вторгнення. У рамках безпеки не можна", — відповіла журналістка.

Раміна Есхакзай вперше після розриву із нареченим натякнула на нові стосунки - фото 1
Відповідь Раміни Есхакзай. Фото: скриншот Instagram

Можна припустити, що її коханий пов'язаний із військовою справою.

Нагадаємо, Раміна отримала відзнаку від Національної гвардії України "Азов", підписану командиром підрозділу Денисом Прокопенком. Також вона розповідала про те, як змогла побороти булемію.

війна
роман
відносини
військові
українські зірки
кохання
Раміна Есхакзай

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