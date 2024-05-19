Ирина Билык призналась о том, что влюблена видео

Певица Ирина Билык. Фото: https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

Известная украинская певица Ирина Билык поделилась с поклонниками подробностями личной жизни. Звезда призналась, что влюблена в мужчину, который довольно известный в Украине.

Об этом она рассказала в интервью "M1".

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Исполнительница призналась украинцам, что ее сердце сейчас занято. Билык пока не спешит называть имя своего избранника поклонникам.

"Сердце мое никогда не бывает свободно. Мне нравится один мужчина, но его имя я не могу вам назвать. Он очень известен. Если я скажу, из какой он сферы, вы сразу догадаетесь. Поэтому я очень этого не хочу", — призналась звезда.

Певица Ирина Билык. Фото: https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

Певица рассказала о том, что она сейчас влюблена в мужчину, который ещё не предложил ей встречаться. Артистка ожидает инициативу от любимого мужчины.

"Мы не общаемся, он мне просто нравится, но я, как женщина, жду, что он почувствует, что мне нравится, и когда-нибудь позвонит по телефону", — заявила Билык.

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