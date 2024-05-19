Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ирина Билык объяснила, почему скрывает имя своего любимого arrow

Ирина Билык объяснила, почему скрывает имя своего любимого

19 мая 2024 18:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ирина Билык призналась о том, что влюблена видео
Певица Ирина Билык. Фото: https://www.instagram.com/bilyk_iryna/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Ирина Билык поделилась с поклонниками подробностями личной жизни. Звезда призналась, что влюблена в мужчину, который довольно известный в Украине.

Об этом она рассказала в интервью "M1".

Читайте также:

Ирина Билык влюбилась в известного украинца

Исполнительница призналась украинцам, что ее сердце сейчас занято. Билык пока не спешит называть имя своего избранника поклонникам.

"Сердце мое никогда не бывает свободно. Мне нравится один мужчина, но его имя я не могу вам назвать. Он очень известен. Если я скажу, из какой он сферы, вы сразу догадаетесь. Поэтому я очень этого не хочу", — призналась звезда.

Ирина Билык призналась, что ее сердце занято
Певица Ирина Билык. Фото: https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

Певица рассказала о том, что она сейчас влюблена в мужчину, который ещё не предложил ей встречаться. Артистка ожидает инициативу от любимого мужчины.

"Мы не общаемся, он мне просто нравится, но я, как женщина, жду, что он почувствует, что мне нравится, и когда-нибудь позвонит по телефону", — заявила Билык.

Ранее певица Мишель Андраде впервые рассказала о своем любимом. А также блогер Рамина Эсхакзай впервые после разрыва с женихом намекнула на новые отношения.

Ирина Билык
личная жизнь
отношения
украинские звезды
певица
интервью
звездная пара
любовь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

6 мая 2024

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом