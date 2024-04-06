Ірина Білик святкує 54-річчя — що співачка попросила в українців

Співачка Ірина Білик. Фото: Instagram/bilyk_iryna

Народна артистка України Ірина Білик святкує день народження. В суботу, 06 квітня, співачці виповнилось 54 роки. З цього приводу вона записала відео, в якому попросила українців про подарунок.

Відповідний ролик з’явився в соцмережах артистки.

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Співачка з’явилась в кадрі в яскравому костюмі у сонцезахисних окулярах та трьома букетами квітів. Зараз Білик з концертним туром в Німеччині, там вона і записала відео. У свій день народження Ірина відіграє концерт у місті Штутґарт.

"Я дякую всім вам за привітання і хочу попросити в якості подарунка для мене зробити донат для 109-ї окремої бригади ТрО. Нехай ці гроші допоможуть нашим бійцям, нашим хлопцям", — промовила Білик.

В описі банки, на яку попросила зіркова іменинниця донатити, йдеться, що мета збору — 350 тисяч гривень. Ці гроші підуть на придбання пікапу та сонячної підстанції для піхотинців на Донецький напрямок.

Хто привітав Білик з днем народження

Одним з перших теплі слова іменинниці сказав її колишній чоловік, шоумен Дмитро Коляденко. Він назвав Ірину королевою.

Скриншот: Instagram/kolyadenkodima_official

Свої привітання та побажання в коментарях під відео Білик залишили музичні виконавці Олександр Пономарьов, Оля Полякова, Павло Зібров, Марія Бурмака та інші знаменитості.

"Дорога моя з днем народження! Будь здорова та щаслива! Та миру всім нам", — написала співачка Оля Полякова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Гайтана випустила альбом після десятирічної паузи. Також ми розповідали, що акторка "Жіночого кварталу" хотіла вступити до лав ЗСУ.