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Ірина Білик у свій день народження попросила в українців подарунок — який саме

6 квітня 2024 15:18
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Стас Кожушко
Редактор
Ірина Білик святкує 54-річчя — що співачка попросила в українців
Співачка Ірина Білик. Фото: Instagram/bilyk_iryna
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Народна артистка України Ірина Білик святкує день народження. В суботу, 06 квітня, співачці виповнилось 54 роки. З цього приводу вона записала відео, в якому попросила українців про подарунок. 

Відповідний ролик з’явився в соцмережах артистки. 

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Співачка з’явилась в кадрі в яскравому костюмі у сонцезахисних окулярах та трьома букетами квітів. Зараз Білик з концертним туром в Німеччині, там вона і записала відео. У свій день народження Ірина відіграє концерт у місті Штутґарт.

"Я дякую всім вам за привітання і хочу попросити в якості подарунка для мене зробити донат для 109-ї окремої бригади ТрО. Нехай ці гроші допоможуть нашим бійцям, нашим хлопцям", — промовила Білик. 

В описі банки, на яку попросила зіркова іменинниця донатити, йдеться, що мета збору — 350 тисяч гривень. Ці гроші підуть на придбання пікапу та сонячної підстанції для піхотинців на Донецький напрямок. 

Хто привітав Білик з днем народження

Одним з перших теплі слова іменинниці сказав її колишній чоловік, шоумен Дмитро Коляденко. Він назвав Ірину королевою.

Ірина Білик у свій день народження попросила в українців подарунок — який саме - фото 1
Скриншот: Instagram/kolyadenkodima_official

Свої привітання та побажання в коментарях під відео Білик залишили музичні виконавці Олександр Пономарьов, Оля Полякова, Павло Зібров, Марія Бурмака та інші знаменитості. 

"Дорога моя з днем народження! Будь здорова та щаслива! Та миру всім нам", — написала співачка Оля Полякова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Гайтана випустила альбом після десятирічної паузи. Також ми розповідали, що акторка "Жіночого кварталу" хотіла вступити до лав ЗСУ.

Ірина Білик
День народження
благодійність
українські зірки

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