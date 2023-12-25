Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ірина Білик розповіла про найнеочікуваніший сюрприз на Різдво arrow

Ірина Білик розповіла про найнеочікуваніший сюрприз на Різдво

25 грудня 2023 16:03
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Ірина Білик розповіла про найнеочікуваніший сюрприз на Різдво
Співачка Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Ірина Білик привітала своїх прихильників з Різдвом і розповіла про найнеочікуваніший сюрприз, який їй робили у цей день. Історією зірка поділилася під фото зі своїм сином Табрізом. 

Святковий допис опублікувала у своєму Instagram

Читайте також:

Пропозиція у туалеті

Ірина Білик показала святкове фото з 8-річним сином Табрізом на фоні ялинки. Співачка привітала своїх прихильників з Різдвом. 

 

"Друзі, вітаю з Різдвом! Нехай це свято принесе вам радість, тепло та мир у ваш дім. Бажаю здоров’я, любові та натхнення на кожен день нового року!", —написала Білик. 

Зірка також запитала своїх підписників, який найнезабутніший різдвяний подарунок вони коли-небудь отримували. І поділилася власною історією. 

"В мене колись був подарунок — каблучка, пропозиція руки і серця, але у ванній кімнаті. Вгадайте від кого?"— запитала Ірина у прихильників.

У коментарях підписники як один заявили, що таке влаштувати з усіх колишніх Білик міг хіба що Дмитро Коляденко. 

 

Нагадаємо, Ірина Білик переспівала свій хіт солов‘їною. 

Також ми писали, що Дмитро Коляденко розкрив цікаві подробиці свого особистого життя.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі