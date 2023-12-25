Ірина Білик розповіла про найнеочікуваніший сюрприз на Різдво

Співачка Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик привітала своїх прихильників з Різдвом і розповіла про найнеочікуваніший сюрприз, який їй робили у цей день. Історією зірка поділилася під фото зі своїм сином Табрізом.

Святковий допис опублікувала у своєму Instagram.

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Ірина Білик показала святкове фото з 8-річним сином Табрізом на фоні ялинки. Співачка привітала своїх прихильників з Різдвом.

"Друзі, вітаю з Різдвом! Нехай це свято принесе вам радість, тепло та мир у ваш дім. Бажаю здоров’я, любові та натхнення на кожен день нового року!", —написала Білик.

Зірка також запитала своїх підписників, який найнезабутніший різдвяний подарунок вони коли-небудь отримували. І поділилася власною історією.

"В мене колись був подарунок — каблучка, пропозиція руки і серця, але у ванній кімнаті. Вгадайте від кого?"— запитала Ірина у прихильників.

У коментарях підписники як один заявили, що таке влаштувати з усіх колишніх Білик міг хіба що Дмитро Коляденко.

Нагадаємо, Ірина Білик переспівала свій хіт солов‘їною.

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