Ирина Билык рассказала о самом неожиданном сюрпризе на Рождество

Певица Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык поздравила своих поклонников с Рождеством и рассказала о самом неожиданном сюрпризе, который ей преподносили в этот день. Историей звезда поделилась под фото со своим сыном Табризом.

Праздничную публикацию опубликовала в своем Instagram.

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Ирина Билык показала праздничное фото с 8-летним сыном Табризом на фоне елки. Певица поздравила своих поклонников с Рождеством.

"Друзья, поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник принесет вам радость, тепло и мир в ваш дом. Желаю здоровья, любви и вдохновения в каждый день нового года!" — написала Билык.

Звезда также спросила своих подписчиков, какой незабываемый рождественский подарок они когда-либо получали. И поделилась своей историей.

"У меня когда-то был подарок — кольцо, предложение руки и сердца, но в ванной. Угадайте, от кого?" — спросила Ирина у поклонников.

В комментариях подписчики как один заявили, что такое устроить из всех бывших Билык мог разве что Дмитрий Коляденко.

Напомним, Ирина Билык перевыпустила свой хит на украинском языке.

Также мы писали, что Дмитрий Коляденко раскрыл интересные подробности своей личной жизни.