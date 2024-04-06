Ирина Билык отмечает 54-летие — что певица попросила у украинцев

Ирина Билык в свой день рождения попросила у украинцев подарок — какой именно
Народная артистка Украины Ирина Билык отмечает день рождения. В субботу, 6 апреля, певице исполнилось 54 года. По этому поводу она записала видео, в котором попросила украинцев о подарке.
Соответствующий ролик появился в соцсетях артистки.
Ирина Билык отмечает 54-летие
Певица появилась в кадре в ярком костюме в очках и тремя букетами цветов. Сейчас Билык с концертным туром в Германии, там она и записала видео. В свой день рождения Ирина отыграет концерт в городе Штутгарт.
"Я благодарю всех вас за поздравление и хочу попросить в качестве подарка для меня сделать донат для 109-й отдельной бригады ТрО. Пусть эти деньги помогут нашим бойцам, нашим парням", — сказала Билык.
В описании банки, на которую попросила звездная именинница донатить, говорится, что цель сбора — 350 тысяч гривен. Эти деньги пойдут на покупку пикапа и солнечной подстанции для пехотинцев на Донецкое направление.
Кто поздравил Билык с днем рождения
Одним из первых теплые слова имениннице сказал ее бывший муж, шоумен Дмитрий Коляденко. Он назвал Ирину королевой.
Свои поздравления и пожелания в комментариях под видео Билык оставили музыкальные исполнители Александр Пономарев, Оля Полякова, Павел Зибров, Мария Бурмака и другие знаменитости.
"Дорогая моя с днем рождения! Будь здорова и счастлива! И мира всем нам", — написала певица Оля Полякова.
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