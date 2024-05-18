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Ірина Білик висловилась про недоліки в номері Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні

18 травня 2024 07:00
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ірина Білик прокоментувала виступ Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні-2024 — деталі
Українська співачка Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Ірина Білик прокоментувла виступ України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Артистка поділилась враженням і зізналась, щоб хотіла б змінити.

Зірка розповіла про це в ефірі "Нашого радіо".

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Ірина Білик змінила б костюми Alyona Alyona і Jerry Heil 

Співачка Ірина Білик розповіла, що їй сподобався  цьогорічний виступ України на Євробаченні. Вона вважає, що Alyona Alyona і Jerry Heil чудово впорались, хоча і сильно хвилювались..

"Мені сподобалося. Вони хвилювалися. Я б ніколи не поїхала на "Євробачення". Це так хвилююче, у мене б там серце в штани впало. Я бачила, Альонка дуже хвилювалася. Jerry не показувала, а Альонка — вона така, щира, і видно, що хвилюється. Але вони зібралися і на фінальному етапі круто заспівали", — зізналась артистка.

Однак, костюми Білик не дуже сподобались. Вона вважає співачок привабливими і, на її думку, це треба було показати.

"Я б хотіла, щоб були більш відкриті костюми, тому що у них класні фігури. І в Альони, й у Jerry. Нехай би вони показали свої ніжки", — додала зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Нагадаємо, співачки Jerry Heil та Alyona Alyona зняли кліп під нову пісню "Подоляночка". Також вони зробили сюрприз переможцю Євробачення-2024.

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Ірина Білик
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