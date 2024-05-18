Ирина Билык прокомментировала выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024.

Украинская певица Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык прокомментировала выступление Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024". Артистка поделилась впечатлением и призналась, что хотела изменить.

Звезда рассказала об этом в эфире "Нашего радио".

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Ирина Билык сменила бы костюмы Alyona Alyona и Jerry Heil

Певица Ирина Билык рассказала, что ей понравилось выступление Украины на Евровидении. Она считает, что Alyona Alyona и Jerry Heil отлично справились, хотя и сильно волновались.

"Мне понравилось. Они волновались. Я бы никогда не поехала на "Евровидение". Это так волнующее, у меня бы там сердце в штаны упало. Я видела, Аленка очень волновалась. Jerry не показывала, а Аленка — она такая, искренняя, и видно, что волнуется. Но они собрались и на финальном этапе круто спели", — призналась артистка.

Однако костюмы Билык не очень понравились. Она считает певиц привлекательными и, по ее мнению, это нужно было показать.

"Я бы хотела, чтобы были более открытые костюмы, потому что у них классные фигуры. И у Алены, и у Jerry. Пусть бы они показали свои ножки", — добавила звезда.

Напомним, певицы Jerry Heil и Alyona Alyona сняли клип под новую песню "Подоляночка". Также они преподнесли сюрприз победителю Евровидения-2024.