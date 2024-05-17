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Alyona Alyona і Jerry Heil зробили переможцю Євробачення несподіваний сюрприз

17 травня 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Дует Alyona Alyona і Jerry Heil шокував переможця Євробачення своїм сюрпризом
Alyona Alyona і Jerry Heil на своєму виступі перед "Євробаченням". Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська реперка Alyona Alyona і співачка Jerry Heil виконали власну версію пісні, яка перемогла на конкурсі "Євробачення". Артистки, які посіли третє місце на шоу, переспівали трек виконавця Nemo під назвою The Code.

Відповідне відео Alyona Alyona оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Alyona Alyona і Jerry Heil з оновленою версією пісні Nemo

Дует Alyona Alyona і Jerry Heil вирішив здивувати переможця "Євробачення" цього року, небінарного артиста Nemo. Українські зірки зробили власну версію пісні представника Швейцарії, чим дуже шокували його.

"Хочемо ще раз привітати @nemothings із заслуженою перемогою на "Євробаченні-2024"! Захоплюємось вашим талантом та щирістю. А сьогодні ділимося з вами відео з євровечірки в Амстердамі, де ми презентували Nemo власну версію їхньої пісні The Code. Як вам наша версія The Code? Хотіли б слухати її на платформах?" — поцікавилися дівчата у підписників.

Публікація зі сторінки Alyona Alyona
Alyona Alyona, Jerry Heil і Nemo після "Євробачення". Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на нову версію пісні від Alyona Alyona і Jerry Heil

Користувачі мережі Instagram, які прослухали версію українських артисток, почали коментувати пісню. Люди висловилися про самого артиста і про пісню дівчат.

  • Посмішка в нього якась ангельська. Так, він незрозумілий, але який він радісний, це красиво
  • Пишаюсь людьми, які радіють перемозі інших та ще й товаришують потім, а не ходять ображені на весь світ
  • Щирі, добрі і талановиті люди, які радіють успіхам одне одного і створюють мистецтво разом — ось, що тут найголовніше
Коментар зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Конкурс "Євробачення-2024" у Швеції

11 травня 2024 року в місті Мальме в Швеції відбувся масштабний пісенний конкурс "Євробачення", в якому взяли участь 25 країні з усього світу. Всі вони яскраво і по-своєму представляли свою країну, подарувавши глядачам неймовірні емоції.

Перемогу в цьому шоу одержав небінарний артист Nemo із піснею The Code і потужним номером.

Проте український дует Alyona Alyona і Jerry Heil увійшов у трійку, посівши третє місце на цьому конкурсі. 

Нагадаємо, ми писали про те, що в мережі показали, як Alyona Alyona зустріли на вокзалі після повернення з "Євробачення". 

Раніше ми розповідали про те, що реперка Alyona Alyona і Jerry Heil написали нову спільну пісню. 

Також ми повідомляли про те, що українська співачка Jerry Heil розповіла, як травмувалася на сцені "Євробачення". 

Євробачення
Alyona Alyona
Jerry Heil
шоу-бізнес

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