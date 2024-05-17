Jerry Heil та Alyona Alyona презентували кліп на новий хіт Подоляночка

Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil. Фото: менеджмент Jerry Heil

В момент оголошення результатів конкурсу "Євробачення-2024", в ніч проти 12 травня, представниці від нашої країни, Alyona Alyona та Jerry Heil презентували нову пісню "Подоляночка". Тепер же вони потішили шанувальників mood-video на неї.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Jerry Heil.

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Відразу після релізу композиція потрапила у тренди YouTube. Це сучасна версія відомої народної пісні від Яни Шемаєвої та Альони Савранено (справжні імена артисток).

"Всі ми знаємо "Подоляночку" з дитсадочка. "Ой устань, подоляночко!" в нашій інтерпретації — звернення до кожної дівчинки та жінки, яка, можливо відчуває зневірення. Ми продовжуємо говорити про важливість єднання жіноцтва і виступаємо проти мізогінії: зовнішньої та внутрішньої", — прокоментувала прем’єру Jerry Heil.

У новому кліпі бронзові призерки "Євробачення-2024" танцюють з дівчатами в автентичних образах. Артистки виконують пісню двома мовами: українською та англійською. Режисером чорно-білого кліпу виступив Вадим Пінягін.

"Зараз у світі кожен день, щось змінюється, бачення чогось. Але завжди у цих змінах буде головна сила — жінка. Я напевно ніколи не зупинюсь писати про жінок і для жінок, бо жінки прекрасні. Кожна прекрасна", — зазначила Alyona Alyona.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Alyona Alyona та Jerry Heil зробили переможцям "Євробачення-2024" сюрприз. Також ми розповідали, що хіт України на "Євробаченні-2024" потрапив у престижні світові чарти.