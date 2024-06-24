Ірина Білик прокоментувала загибель друга на фронті

Ірина Білик зі сльозами висловилась про друга, який загинув на фронті
В неділю, 23 червня, стало відомо, що на фронті загинув український хореограф Антон Смецький, який до вступу до лав ЗСУ працював з багатьма знаменитостями. Серед них була й співачка Ірина Білик.
У своїх соцмережах народна артистка України відреагувала на загибель захисника нашої країни.
Ірина Білик про загибель друга на фронті
Востаннє артистка бачилась з захисником минулого місяця на святковому концерті в Києві, присвяченому 85-річчю художнього керівника Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського Мирослава Вантуха. Тоді вона висловила впевненість, що Антон, який втратив ногу на фронті у 2023 році, пройшов реабілітацію та знову пішов на бойові позиції, повернеться. На жаль, цього не станеться.
"Не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок.. Лети, прекрасна душа! Усі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці. Місяць тому у Палаці "Україна" люди аплодували тобі стоячи", — написала в соцмережах співачка.
Білик опублікувала спільне селфі з полеглим захисником України та додала різні сумні смайли, зокрема зі сльозами на очах.
Зазначимо, що після початку повномасштабної війни Антон Смецький служив у Київській теробороні, потім пішов сапером в 116-ту окрему механізовану бригаду. Перебував на Запорізькому напрямку. Після втрати кінцівки пройшов реабілітацію в різних медичних установах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув один із найкращих військових фотографів України Арсен Федосенко. Також ми розповідали, що помер зірка франшизи "Голодних ігор", актор Дональд Сазерленд.
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