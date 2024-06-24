Ірина Білик прокоментувала загибель друга на фронті

Співачка Ірина Білик. Фото: Instagram/bilyk_iryna

В неділю, 23 червня, стало відомо, що на фронті загинув український хореограф Антон Смецький, який до вступу до лав ЗСУ працював з багатьма знаменитостями. Серед них була й співачка Ірина Білик.

У своїх соцмережах народна артистка України відреагувала на загибель захисника нашої країни.

Читайте також:

Ірина Білик про загибель друга на фронті

Востаннє артистка бачилась з захисником минулого місяця на святковому концерті в Києві, присвяченому 85-річчю художнього керівника Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського Мирослава Вантуха. Тоді вона висловила впевненість, що Антон, який втратив ногу на фронті у 2023 році, пройшов реабілітацію та знову пішов на бойові позиції, повернеться. На жаль, цього не станеться.

"Не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок.. Лети, прекрасна душа! Усі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці. Місяць тому у Палаці "Україна" люди аплодували тобі стоячи", — написала в соцмережах співачка.

Білик опублікувала спільне селфі з полеглим захисником України та додала різні сумні смайли, зокрема зі сльозами на очах.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни Антон Смецький служив у Київській теробороні, потім пішов сапером в 116-ту окрему механізовану бригаду. Перебував на Запорізькому напрямку. Після втрати кінцівки пройшов реабілітацію в різних медичних установах.

Антон Смецький під час реабілітації. Фото: Facebook/Anton.Smeckoj

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув один із найкращих військових фотографів України Арсен Федосенко. Також ми розповідали, що помер зірка франшизи "Голодних ігор", актор Дональд Сазерленд.