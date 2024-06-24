Ирина Билык прокомментировала гибель друга на фронте

Певица Ирина Билык. Фото: Instagram/bilyk_iryna

В воскресенье, 23 июня, стало известно, что на фронте погиб украинский хореограф Антон Смецкий, до вступления в ряды ВСУ работавший со многими знаменитостями. Среди них была и певица Ирина Билык.

В своих соцсетях народная артистка Украины отреагировала на гибель защитника нашей страны.

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Последний раз артистка виделась с защитником в прошлом месяце на праздничном концерте в Киеве, посвященном 85-летию художественного руководителя Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского Мирослава Вантуха. Тогда она выразила уверенность, что Антон, который потерял ногу на фронте в 2023 году, прошел реабилитацию и вновь ушел на боевые позиции, вернется. К сожалению, этого не произойдет.

"Не верила, и сегодня окончательно поняла, что мой друг уже никогда не станцует со мной свой лучший танец. Лети, прекрасная душа! Все твои слова и мысли останутся навсегда в моем сердце. Месяц назад во Дворце "Украина" люди аплодировали тебе стоя", — написала в соцсетях певица.

Билык опубликовала совместное селфи с павшим защитником Украины и добавила разные грустные смайлы, в том числе со слезами на глазах.

Отметим, что после начала полномасштабной войны Антон Смецкий служил в Киевской терробороне, затем пошел сапером в 116 отдельную механизированную бригаду. Находился на Запорожском направлении. После потери конечности прошел реабилитацию в разных медицинских учреждениях.

Антон Смецкий во время реабилитации. Фото: Facebook/Anton.Smeckoj

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб один из лучших военных фотографов Украины Арсен Федосенко. Также мы рассказывали, что умер звезда франшизы "Голодных игр", актер Дональд Сазерленд.