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Ирина Билык со слезами высказалась о друге, который погиб на фронте

24 июня 2024 22:53
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Стас Кожушко
Редактор
Ирина Билык прокомментировала гибель друга на фронте
Певица Ирина Билык. Фото: Instagram/bilyk_iryna
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В воскресенье, 23 июня, стало известно, что на фронте погиб украинский хореограф Антон Смецкий, до вступления в ряды ВСУ работавший со многими знаменитостями. Среди них была и певица Ирина Билык.

В своих соцсетях народная артистка Украины отреагировала на гибель защитника нашей страны.

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Ирина Билык о гибели друга на фронте

Последний раз артистка виделась с защитником в прошлом месяце на праздничном концерте в Киеве, посвященном 85-летию художественного руководителя Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского Мирослава Вантуха. Тогда она выразила уверенность, что Антон, который потерял ногу на фронте в 2023 году,  прошел реабилитацию и вновь ушел на боевые позиции, вернется. К сожалению, этого не произойдет.

"Не верила, и сегодня окончательно поняла, что мой друг уже никогда не станцует со мной свой лучший танец. Лети, прекрасная душа! Все твои слова и мысли останутся навсегда в моем сердце. Месяц назад во Дворце "Украина" люди аплодировали тебе стоя", — написала в соцсетях певица.

Билык опубликовала совместное селфи с павшим защитником Украины и добавила разные грустные смайлы, в том числе со слезами на глазах.

Отметим, что после начала полномасштабной войны Антон Смецкий служил в Киевской терробороне, затем пошел сапером в 116 отдельную механизированную бригаду. Находился на Запорожском направлении. После потери конечности прошел реабилитацию в разных медицинских учреждениях.

Антон Смецкий
Антон Смецкий во время реабилитации. Фото: Facebook/Anton.Smeckoj

Напомним, ранее мы писали, что на фронте погиб один из лучших военных фотографов Украины Арсен Федосенко. Также мы рассказывали, что умер звезда франшизы "Голодных игр", актер Дональд Сазерленд.

Ирина Билык
смерть
военные
украинские звезды

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