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Ірина Федишин прокоментувала чутки про третю вагітність

4 липня 2024 20:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Ірина Федишин зізналась, чи дійсно вагітна третьою дитиною — деталі
Українська співачка Ірина Федишин. Фото: instagram/irynafedyshy
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачку Ірину Федишин запідозрили у вагітності через округлий животик у кліпі "Секрет". Втім, зірка спростувала домисли шанувальників.

Про це розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA.

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Ірина Федишин пояснила свій округлий животик 

Співачка пояснила, що округлий животик в кліпі "Секрет" був режисерський задум. Насправді вона не вагітна.

"Мені здавалося, якщо чесно, що всі зрозуміли, що це був лише кліп. Але виходить — ні", — сказала Ірина Федишин.

Навіть рідні зірки подумали, що вона при надії. Федишин навіть батькам не розповіла всю правду. 

Однак, зірка заявила, що вона з чоловіком планує народити третю дитину — хочуть дівчинку.

"Мій кліп — це свого роду посилання про те, щоб наша мрія здійснилася", — пояснила співачка.

Ірина Федишин з округлим животиком. Фото: скриншот з кліпу "Секрет"
Ірина Федишин з округлим животиком. Фото: скриншот з кліпу "Секрет"

Нагадаємо, співачка Ірина Федишин відправила понад 50 автівок для ЗСУ. Також дружина Роберта Паттінсона разом з новонародженою донькою стала обличчям глянцю.

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