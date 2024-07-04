Ірина Федишин зізналась, чи дійсно вагітна третьою дитиною — деталі

Ірина Федишин прокоментувала чутки про третю вагітність
Співачку Ірину Федишин запідозрили у вагітності через округлий животик у кліпі "Секрет". Втім, зірка спростувала домисли шанувальників.
Про це розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA.
Ірина Федишин пояснила свій округлий животик
Співачка пояснила, що округлий животик в кліпі "Секрет" був режисерський задум. Насправді вона не вагітна.
"Мені здавалося, якщо чесно, що всі зрозуміли, що це був лише кліп. Але виходить — ні", — сказала Ірина Федишин.
Навіть рідні зірки подумали, що вона при надії. Федишин навіть батькам не розповіла всю правду.
Однак, зірка заявила, що вона з чоловіком планує народити третю дитину — хочуть дівчинку.
"Мій кліп — це свого роду посилання про те, щоб наша мрія здійснилася", — пояснила співачка.
Нагадаємо, співачка Ірина Федишин відправила понад 50 автівок для ЗСУ. Також дружина Роберта Паттінсона разом з новонародженою донькою стала обличчям глянцю.
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