Ирина Федишин призналась, действительно ли беременна третьим ребенком.

Ирина Федишин прокомментировала слухи о третьей беременности
Певицу Ирину Федишин заподозрили в беременности из-за округлого животика в клипе "Секрет". Впрочем, звезда опровергла домыслы поклонников.
Об этом рассказала в интервью OBOZ.UA.
Ирина Федишин объяснила свой округлый животик
Певица объяснила, что округлый животик в клипе "Секрет" был режиссерским замыслом. На самом деле она не беременна.
"Мне казалось, если честно, что все поняли, что это был только клип. Но значит — нет", — сказала Ирина Федишин.
Даже родные звезды подумали, что она в надежде. Федишин даже родителям не рассказала всю правду.
Однако звезда заявила, что она с мужем планирует родить третьего ребенка — хотят девочку.
"Мой клип — это своего рода ссылка о том, чтобы наша мечта сбылась", — пояснила певица.
Напомним, певица Ирина Федишин отправила более 50 автомобилей для ВСУ. Также жена Роберта Паттинсона вместе с новорожденной дочерью стала лицом глянца.
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