Ирина Федишин призналась, действительно ли беременна третьим ребенком.

Украинская певица Ирина Федишин. Фото: instagram/irynafedyshy

Певицу Ирину Федишин заподозрили в беременности из-за округлого животика в клипе "Секрет". Впрочем, звезда опровергла домыслы поклонников.

Об этом рассказала в интервью OBOZ.UA.

Читайте также:

Ирина Федишин объяснила свой округлый животик

Певица объяснила, что округлый животик в клипе "Секрет" был режиссерским замыслом. На самом деле она не беременна.

"Мне казалось, если честно, что все поняли, что это был только клип. Но значит — нет", — сказала Ирина Федишин.

Даже родные звезды подумали, что она в надежде. Федишин даже родителям не рассказала всю правду.

Однако звезда заявила, что она с мужем планирует родить третьего ребенка — хотят девочку.

"Мой клип — это своего рода ссылка о том, чтобы наша мечта сбылась", — пояснила певица.

Ирина Федишин с округлым животом. Фото: скриншот из клипа "Секрет"

Напомним, певица Ирина Федишин отправила более 50 автомобилей для ВСУ. Также жена Роберта Паттинсона вместе с новорожденной дочерью стала лицом глянца.