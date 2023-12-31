Ірина Горова розповіла про стосунки сина з Потапом

Ірина Горова з сином Андрієм. Фото: https://www.instagram.com/gorovaya_irina/

Продюсерка Ірина Горова прокоментувала чутки про те, що їх з Потапом син Андрій має погані стосунки з батьком. Також розповіла, як син святкуватиме новий рік.

Про це висловилася у коментарі програмі "Ранок у великому місті" на ICTV.

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Спростувала чутки

Нещодавно ходили чутки, що у Потапа не найліпші стосунки з його сином, адже в одному інтерв'ю хлопець представився як син Ірини Горової і не згадав свого батька.

Журналісти спитали у мами Андрія Потапенка, чому він проігнорував батька і які у них зараз стосунки.

"Він не проігнорував. Він не мав ніякого посилу, аби приховати, що він син Потапа. Він дуже його любить, поважає. Я вважаю, що це придумана суперновина. Навпаки вони багато спілкуються, підтримують одне одного", — розповіла Ірина.

Днями Потап сам опублікував селфі з сином і повідомив, що повернувся до України на свята. Горова розповіла, що її 15-річний син планує святкувати з татом.

"На новорічні свята він буде з батьком, не в Києві", — поділилася продюсерка.

Проте на питання, чи святкуватимуть вони за кордоном Ірина так і не відповіла.

Нагадаємо, Мішель Андраде перестала спілкуватися з Потапом.

Також ми писали, що Потап повернувся до України і показався з сином.