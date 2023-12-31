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Ирина Горовая рассказала об отношениях сына с Потапом

31 декабря 2023 11:44
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Ирина Горова рассказала об отношениях сына с Потапом
Ирина Горова с сыном Андреем. Фото: https://www.instagram.com/gorovaya_irina/
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Продюсер Ирина Горовая прокомментировала слухи о том, что у их с Потапом сына Андрея плохие отношения с отцом. Также рассказала, как сын будет праздновать новый год.

Об этом высказалась в комментарии программе "Ранок у великому місті"  на ICTV.

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Опровергла слухи

Недавно ходили слухи, что у Потапа не лучшие отношения с его сыном, ведь в одном интервью парень представился как сын Ирины Горовой и не упомянул отца.

Журналисты спросили у мамы Андрея Потапенко, почему он проигнорировал отца и какие у них сейчас отношения.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Gorova Iryna (@gorovaya_irina)

"Он не проигнорировал. У него не было никакого посыла, чтобы скрыть, что он сын Потапа. Он очень его любит, уважает. Я считаю, что это придуманная супер-новость. Наоборот, они много общаются, поддерживают друг друга", — рассказала Ирина.

На днях Потап сам опубликовал селфи с сыном и сообщил, что вернулся в Украину на праздники. Горовая рассказала, что ее 15-летний сын планирует праздновать с папой.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

"На новогодние праздники он будет с отцом, не в Киеве",  поделилась продюсер.

Однако на вопрос, будут ли они праздновать за границей Ирина так и не ответила.

Напомним, что Мишель Андраде перестала общаться с Потапом.

Также мы писали, что Потап вернулся в Украину и показался с сыном.

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