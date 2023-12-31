Ирина Горова рассказала об отношениях сына с Потапом

Ирина Горова с сыном Андреем. Фото: https://www.instagram.com/gorovaya_irina/

Продюсер Ирина Горовая прокомментировала слухи о том, что у их с Потапом сына Андрея плохие отношения с отцом. Также рассказала, как сын будет праздновать новый год.

Об этом высказалась в комментарии программе "Ранок у великому місті" на ICTV.

Читайте также:

Опровергла слухи

Недавно ходили слухи, что у Потапа не лучшие отношения с его сыном, ведь в одном интервью парень представился как сын Ирины Горовой и не упомянул отца.

Журналисты спросили у мамы Андрея Потапенко, почему он проигнорировал отца и какие у них сейчас отношения.

"Он не проигнорировал. У него не было никакого посыла, чтобы скрыть, что он сын Потапа. Он очень его любит, уважает. Я считаю, что это придуманная супер-новость. Наоборот, они много общаются, поддерживают друг друга", — рассказала Ирина.

На днях Потап сам опубликовал селфи с сыном и сообщил, что вернулся в Украину на праздники. Горовая рассказала, что ее 15-летний сын планирует праздновать с папой.

"На новогодние праздники он будет с отцом, не в Киеве", — поделилась продюсер.

Однако на вопрос, будут ли они праздновать за границей Ирина так и не ответила.

Напомним, что Мишель Андраде перестала общаться с Потапом.

Также мы писали, что Потап вернулся в Украину и показался с сыном.