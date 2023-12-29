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Потап повернувся до України і показався з сином

29 грудня 2023 11:07
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Потап повернувся до України і показався з сином
Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Репер Потап, до якого прихильники постійно мають претензії через те, що він подорожує світом і демонстує це у соціальних мережах, повернувся до України. Він показав своє фото з сином. 

Опублікував його в Instagram

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Шоумен Потап останнім часом активно ділився у соціальних мережах своїми закордонними подорожами.

Він був з Настею Каменських у США, де вони просували нову пісню співачки. Потім вирушив у справах в Арабські Емірати, після чого повернувся в Іспанію, де проводить багато часу. 

Остання поїздка Потапа була у столицю Англії Лондон, де, за його словами, він також займався роботою. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

Тепер продюсер повернувся до України. Він опублікував фото з 15-річним сином Андрієм і повідомив, де зараз перебуває. 

"Новий рік вдома з найріднішими", — написав Потап у дописі. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

Нещодавно ходили чутки, що у Потапа не найліпші стосунки з його сином, адже в одному інтерв'ю хлопець представився як син Ірини Горової і не згадав свого батька. 

Проте, судячи з фото, продюсер першою справою в Україні навідав свого сина. 

Нагадаємо, Потап випустив новий трек. 

Також ми писали, що Потап заявив, кого з артистів підтримує на Євробаченні-2024. 

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