Потап повернувся до України і показався з сином

Продюсер Потап. Фото: instagram.com/realpotap

Репер Потап, до якого прихильники постійно мають претензії через те, що він подорожує світом і демонстує це у соціальних мережах, повернувся до України. Він показав своє фото з сином.

Опублікував його в Instagram.

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Шоумен Потап останнім часом активно ділився у соціальних мережах своїми закордонними подорожами.

Він був з Настею Каменських у США, де вони просували нову пісню співачки. Потім вирушив у справах в Арабські Емірати, після чого повернувся в Іспанію, де проводить багато часу.

Остання поїздка Потапа була у столицю Англії Лондон, де, за його словами, він також займався роботою.

Тепер продюсер повернувся до України. Він опублікував фото з 15-річним сином Андрієм і повідомив, де зараз перебуває.

"Новий рік вдома з найріднішими", — написав Потап у дописі.

Нещодавно ходили чутки, що у Потапа не найліпші стосунки з його сином, адже в одному інтерв'ю хлопець представився як син Ірини Горової і не згадав свого батька.

Проте, судячи з фото, продюсер першою справою в Україні навідав свого сина.

Нагадаємо, Потап випустив новий трек.

Також ми писали, що Потап заявив, кого з артистів підтримує на Євробаченні-2024.