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Мішель Андраде перестала спілкуватися з Потапом

30 грудня 2023 20:32
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Стас Кожушко
Редактор
Мішель Андраде перестала спілкуватися з Потапом
Співачка, акторка Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка та акторка українсько-болівійського походження Мішель Андраде раніше була підопічною репера, продюсера Олексія Потапенка, більш відомого як Потап. Втім, виявляється, 27-річна артистка не спілкується з ним. 

Про це вона розповіла проєкту "Ранок у великому місті".

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Молода співачка завітала на музичну премію Megogo Music Awards, яка нещодавно пройшла в Києві. В спілкуванні з пресою Мішель заявила — вона не підтримує стосунків з Потапом. При чому перестали вони спілкуватися ще до 24 лютого 2022 року.

"Ми до того, як почалася повномасштабна війна, перестали спілкуватися з Потапом взагалі. Тому що час прийшов. Інколи так буває, що ти продовжуєш спілкування з друзями, а іноді буває так, що ти розумієш, що ні, не потрібно більше. Ось так. У кожної людини є моменти, коли вона помиляється. Мені здається, що він такий період зараз і переживає", — зізналась Мішель. 

Саме Потап зі своєю колишньою дружиною, бізнесвумен Іриною Горовою займались просуванням Мішель. Тоді в лейблі MOЗGI Entertainment (припинив своє існування) були також гурти "Время и Стекло" та MOЗGI на чолі з Потапенком. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Мішель Андраде потрапила в серіал "Корона" від Netflix. Також ми розповідали, що Потап повернувся до України і показався з сином.

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