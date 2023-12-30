Мішель Андраде перестала спілкуватися з Потапом

Співачка, акторка Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Співачка та акторка українсько-болівійського походження Мішель Андраде раніше була підопічною репера, продюсера Олексія Потапенка, більш відомого як Потап. Втім, виявляється, 27-річна артистка не спілкується з ним.

Про це вона розповіла проєкту "Ранок у великому місті".

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Молода співачка завітала на музичну премію Megogo Music Awards, яка нещодавно пройшла в Києві. В спілкуванні з пресою Мішель заявила — вона не підтримує стосунків з Потапом. При чому перестали вони спілкуватися ще до 24 лютого 2022 року.

"Ми до того, як почалася повномасштабна війна, перестали спілкуватися з Потапом взагалі. Тому що час прийшов. Інколи так буває, що ти продовжуєш спілкування з друзями, а іноді буває так, що ти розумієш, що ні, не потрібно більше. Ось так. У кожної людини є моменти, коли вона помиляється. Мені здається, що він такий період зараз і переживає", — зізналась Мішель.

Саме Потап зі своєю колишньою дружиною, бізнесвумен Іриною Горовою займались просуванням Мішель. Тоді в лейблі MOЗGI Entertainment (припинив своє існування) були також гурти "Время и Стекло" та MOЗGI на чолі з Потапенком.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Мішель Андраде потрапила в серіал "Корона" від Netflix. Також ми розповідали, що Потап повернувся до України і показався з сином.