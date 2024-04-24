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Ірина Горова щиро зізналась, чи вільне її серце

24 квітня 2024 17:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ірина Горова розповіла деталі свого особистого життя
Українська продюсерка Ірина Горова. Фото: instagram.com/gorovaya_irina
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська продюсерка Ірина Горова розповіла про своє особисте життя. Вона зізналась, яким бачить свого ідеального чоловіка.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

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Українська продюсерка, колишня дружина репера Потапа Ірина Горова відверто зізналась,  що нині її серце вільне. Однак, вона знаєм, яким має бути її чоловік. Головна вимога — сильний характер та кохання.

"Не можна замовити чоловіка, як із картинки. Повинно статися кохання. Звичайно, це повинна бути сильна людина, тому що поруч зі мною іноді складно. Тому це повинна бути сильна людина, яку я поважаю, якою я надихаюся. Неважливо, з якою вона бізнес історією, але важливо, щоб у нас були партнерські стосунки. Важливо, щоб я поважала людину і це була цілісна особистість", — поділилася продюсерка.

Ірина Горова була двічі була заміжня. Першим чоловіком став музикант Юрій Горовий, від якого вона народила доньку Наталію.

Наталія Горова з рідним батьком, репером UGO / © instagram.com/natashka.gorovaya
Донька Ірини Горової Наталія з батьком, репером UGO. Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Другим її великим коханням став репер Потап. Вони мають спільного сина Андрія. Нині артист одружений з співачкою Настею Каменським.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, колишня дружина Потапа Ірина Горова розповіла, які в нього стосунки з сином. Також співачка Настя Каменьских іронічно відповіла хейтерам, яким не сподобалась її нова пісня.

Потап
Ірина Горова
відносини
репер
українські зірки
кохання

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