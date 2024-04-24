Ирина Горова рассказала детали своей личной жизни

Украинская продюсер Ирина Горова. Фото: instagram.com/gorová_irina

Украинская продюсер Ирина Горова рассказала о своей личной жизни. Она призналась, каким видит своего идеального мужчину.

Об этом звезда рассказала в интервью "Люкс ФМ".

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Ирина Горова видит возле себя сильного мужчину

Украинский продюсер, бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горова откровенно призналась, что сейчас ее сердце свободно. Однако она знает, каким должен быть ее муж. Главное требование — сильный характер и любовь.

"Нельзя заказать мужчину, как с картинки. Должна произойти любовь. Конечно, это должен быть сильный человек, потому что рядом со мной иногда сложно. Поэтому он должен быть сильным, которого я уважаю, которым я вдохновляюсь. Неважно, с какой он бизнес историей, но важно, чтобы у нас были партнерские отношения", — рассказала она.

Ирина Горова была дважды замужем. Первым мужчиной стал музыкант Юрий Горовой, от которого она родила дочь Наталью.

Дочь Ирины Горовой Наталья с отцом, рэпером UGO. Фото: instagram.com/natashka.gorová

Второй ее большой любовью стал рэпер Потап. Они имеют общего сына Андрея. Сейчас артист женат на певице Насте Каменской.

Напомним, бывшая супруга Потапа Ирина Горова рассказала, какие у него отношения с сыном. Также певица Настя Каменьских ответила иронически хейтерам, которым не понравилась ее новая песня.