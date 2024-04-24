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Ирина Горова искренне призналась, свободно ли ее сердце

24 апреля 2024 17:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Ирина Горова рассказала детали своей личной жизни
Украинская продюсер Ирина Горова. Фото: instagram.com/gorová_irina
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская продюсер Ирина Горова рассказала о своей личной жизни. Она призналась, каким видит своего идеального мужчину.

Об этом звезда рассказала в интервью "Люкс ФМ".

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Украинский продюсер, бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горова откровенно призналась, что сейчас ее сердце свободно. Однако она знает, каким должен быть ее муж. Главное требование — сильный характер и любовь.

"Нельзя заказать мужчину, как с картинки. Должна произойти любовь. Конечно, это должен быть сильный человек, потому что рядом со мной иногда сложно. Поэтому он должен быть сильным, которого я уважаю, которым я вдохновляюсь. Неважно, с какой он бизнес историей, но важно, чтобы у нас были партнерские отношения", — рассказала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Gorova Iryna (@gorovaya_irina)

Ирина Горова была дважды замужем. Первым мужчиной стал музыкант Юрий Горовой, от которого она родила дочь Наталью.

Наталья Горова с родным отцом, рэпером UGO / © instagram.com/natashka.gorovaya
Дочь Ирины Горовой Наталья с отцом, рэпером UGO. Фото: instagram.com/natashka.gorová

Второй ее большой любовью стал рэпер Потап. Они имеют общего сына Андрея. Сейчас артист женат на певице Насте Каменской.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, бывшая супруга Потапа Ирина Горова рассказала, какие у него отношения с сыном. Также певица Настя Каменьских ответила иронически хейтерам, которым не понравилась ее новая песня.

Потап
Ирина Горовая
отношения
рэпер
украинские звезды
любовь

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