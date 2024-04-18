Настя Каменських креативно відреагувала на хейт її відвертого кліпу — відео

Співачка Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux

Співачка Настя Каменських (NK) продовжує активно просувати свою майбутню нову іспаномовну композицію Moloko та епатажний кліп на неї. Тізери відео вже розкритикували деякі користувачі соцмереж за, на їхню думку, вульгарність.

Каменських креативно відповіла на хейт, зокрема, у своєму Instagram.

Читайте також:

Настя Каменських відповіла хейтерам

Співачка опублікувала відео, в яке залучила двох котів, які стали в мережі мемами. Вони від імені хейтерів обговорюють майбутній кліп Каменських. Мовляв, з Потапом творчість Насті була кращою, і взагалі, артистка сплагіатила поведінку котів.

Втім, на самоіронію Каменських користувачі соцмереж знову ж таки поставились неоднозначно. Більшість засудили подібну творчість 36-річної зіркової уродженки Києва.

Так дивно що артист із таким досвідом випускає такі пісні.

Іспанський стид. "Пісня" з розряду трава-мурава по коліна рукава. Жодного сенсу.

Що вони с Потапом вживають?

Вік уже не той, Анастасіє.

Одним з небагатьох хто підтримав Настю став її чоловік, музикант, бізнесмен Олексій Потапенко, більш відомий як репер Потап.

"Настю — розливай! Moloko рве інтернет! Паплюж хейтерів, люби фанів! Інші вирішать самі", — написав Потап.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що користувачі соцмереж розкритикували вихід Каменських на червону доріжку в Іспанії. Також ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва заспівала з відомим блогером і зібрала мільйони для ЗСУ.