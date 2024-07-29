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Ірина Сопонару мало не знесла дитину посеред Києва — навіть оком не повела

29 липня 2024 12:25
Галина Войтенко - Редактор
Ірина Сопонару станцювала посеред Києва — користувачі принизили
Українська акторка Ірина Сопонару в центрі Києва. Фото: Instagram Ірини Сопонару
Галина Войтенко - Редактор

Молода українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" і студії "Квартал 95" Ірина Сопонару прогулялася Києвом під пісню Монатіка. Тренерка шоу "Ліга сміху" потанцювала в самому центрі столиці і нарвалася на критику з боку публіки.

Відповідним відео Ірина Сопонару поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Танці Ірини Сопонару посеред Києва

На сторінці української акторки можна побачити нове відео, яке вона зняла в самому центрі Києва. На кадрах Ірина в короткій шкіряній сукні чорного кольору, яка підкреслює її струнку фігуру, переходить дорогу і паралельно танцює під нову пісню Монатіка "А що?".

Можна помітити, що Ірину геть не бентажать оточуючі, які проходять повз неї. Але в цей момент йшла маленька дівчинка, яку акторка ледь не знесла на своєму шляху. 

"Продовжуємо танцювати, поки в когось підгорає", — написала Ірина Сопонару в описі під своїм новим відео в соціальній мережі Instagram.

Публікація зі сторінки Ірини Сопонару
Ірина Сопонару з танцями посеред Києва. Фото: скриншот з Instagram

Реакція публіки на танці Ірини Сопонару

Побачивши, що у Києві витворяє Ірина Сопонару, її підписники, як завжди, не пройшли повз. Користувачі мережі Instagram звернули увагу і на те, що Ірина мало не зачепила дівчину, і залишили свої коментарі під її кадрами.

  • Що, не бачиш, куди преш? Дитину мало з ніг не збила
  • Ледь дитину не збила
  • Будьте обережні на пішохідному переході — танцювати там небезпечно
  • Бридка і все... Ненавиджу їхні шоу
  • Налякала дитину
Коментарі зі сторінки Ірини Сопонару
Коментарі зі сторінки Ірини Сопонару. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Ірини Сопонару
Коментарі зі сторінки Ірини Сопонару. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Ірини Сопонару
Коментар зі сторінки Ірини Сопонару. Фото: скриншот з Instagram

Фотосесія Ірини Сопонару в Києві

Днями українська акторка показала себе на фотосесії в центрі Києва в дуже коротких джинсових шортах і відвертому напівпрозорому боді. Ірина стала посеред дороги і позувала на камеру з різних боків. 

Ирина Сопонару
Фотосесія Ірини Сопонару в центрі Києва. Фото: Instagram Ірини Сопонару
Ирина Сопонару
Ірина Сопонару посеред Києва. Фото: Instagram Ірини Сопонару​​​

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. 

Раніше ми розповідали про те, що українська акторка Ірина Сопонару раптово змінила свій імідж. 

Також ми повідомляли про те, що зірка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару зізналася, про що просила гостей на весіллі.

Квартал 95 шоу-бізнес "Жіночий квартал" Ірина Сопонару

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