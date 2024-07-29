Ірина Сопонару станцювала посеред Києва — користувачі принизили

Українська акторка Ірина Сопонару в центрі Києва. Фото: Instagram Ірини Сопонару

Молода українська акторка, учасниця "Жіночого Кварталу" і студії "Квартал 95" Ірина Сопонару прогулялася Києвом під пісню Монатіка. Тренерка шоу "Ліга сміху" потанцювала в самому центрі столиці і нарвалася на критику з боку публіки.

Відповідним відео Ірина Сопонару поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Танці Ірини Сопонару посеред Києва

На сторінці української акторки можна побачити нове відео, яке вона зняла в самому центрі Києва. На кадрах Ірина в короткій шкіряній сукні чорного кольору, яка підкреслює її струнку фігуру, переходить дорогу і паралельно танцює під нову пісню Монатіка "А що?".

Можна помітити, що Ірину геть не бентажать оточуючі, які проходять повз неї. Але в цей момент йшла маленька дівчинка, яку акторка ледь не знесла на своєму шляху.

"Продовжуємо танцювати, поки в когось підгорає", — написала Ірина Сопонару в описі під своїм новим відео в соціальній мережі Instagram.

Ірина Сопонару з танцями посеред Києва. Фото: скриншот з Instagram

Реакція публіки на танці Ірини Сопонару

Побачивши, що у Києві витворяє Ірина Сопонару, її підписники, як завжди, не пройшли повз. Користувачі мережі Instagram звернули увагу і на те, що Ірина мало не зачепила дівчину, і залишили свої коментарі під її кадрами.

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Коментарі зі сторінки Ірини Сопонару. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Ірини Сопонару. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ірини Сопонару. Фото: скриншот з Instagram

Фотосесія Ірини Сопонару в Києві

Днями українська акторка показала себе на фотосесії в центрі Києва в дуже коротких джинсових шортах і відвертому напівпрозорому боді. Ірина стала посеред дороги і позувала на камеру з різних боків.

Фотосесія Ірини Сопонару в центрі Києва. Фото: Instagram Ірини Сопонару

Ірина Сопонару посеред Києва. Фото: Instagram Ірини Сопонару​​​

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