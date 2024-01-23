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Історична подія — фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти премії Оскар

23 січня 2024 16:44
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Історична подія — фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти премії Оскар
Фільм "20 днів у Маріуполі". Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український фільм про окупацію "20 днів у Маріуполі" номінували на премію "Оскар". Він змагатиметься за титул "найкращого документального фільму".

Про це пише премія.

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Фільм побудований на репортажній зйомці подій у Маруполі. Ця стрічка — це режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. У зйомці матеріалу також брали участь фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко.

Вони були останніми репортерами, які залишились в окупованому Маріуполі. Їм вдалося зняти, як вільне українське місто перетворилось у пекло на землі. Вони ризикували власним життям, щоб зняти правду і розповісти про це всьому світу. За свій героїзм журналісти отримали Пулітцерівську премію.

Фільм "20 днів у Маріуполі". Фото: стоп-кадр
Фільм "20 днів у Маріуполі". Фото: стоп-кадр

Фільм змонтований форматі відеощоденника. Сам режисер розповідає нам історію, яку бачив на власні очі. Від перегляду практично в кожного глядача на очі навернуться сльози...

Змагатися за звання "Найкращого документального фільму" українська стрічка буде з:

  • з угандійсько-британо-американською стрічкою "Бобі Вайн: народний президент",
  •  чилійською стрічкою "Вічна памʼять",
  •  фільмом спільного виробництва Франції, Тунісу, Німеччини, Саудівської Аравії "Чотири дочки",
  •  канадською документалкою "Убити тигра".

Раніше "20 днів у Маріуполі" номінували на премію Американської гільдії режисерів.

Також фільм про Маріуполь потрапив у лонглист британської премії BAFTA.

Оскар
премія
фільм
Маріуполь
Україна

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