Историческое событие — фильм "20 дней в Мариуполе" попал в номинанты премии Оскар

Фильм "20 дней в Мариуполе". Фото: стоп-кадр

Украинский фильм об оккупации "20 дней в Мариуполе" был номинирован на премию "Оскар". Он сразится за титул "лучшего документального фильма".

Об этом пишет премия.

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Фильм построен на репортажной съемке событий в Маруполе. Эта лента — это режиссерский дебют военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова. В съемке материала также принимали участие фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко.

Они были последними репортерами, оставшимися в оккупированном Мариуполе. Им удалось снять, как свободный украинский город превратился в ад на земле. Они рисковали своей жизнью, чтобы снять правду и рассказать об этом всему миру. За свой героизм журналисты получили Пулитцеровскую премию.

Фильм "20 дней в Мариуполе". Фото: стоп-кадр

Фильм смонтирован в формате видеодневника. Сам режиссер рассказывает нам историю, которую видел своими глазами. От просмотра практически у каждого зрителя на глаза навернутся слезы.

Соревноваться за звание "Лучшего документального фильма" украинская лента будет из:

с угандийско-британо-американской лентой "Боби Вайн: народный президент",

чилийской лентой "Вечная память",

фильмом совместного производства Франции, Туниса, Германии, Саудовской Аравии "Четыре дочери",

канадской документалкой "Убить тигра".

Ранее 20 дней в Мариуполе номинировали на премию Американской гильдии режиссеров.

Также фильм о Мариуполе попал в лонглист британской премии BAFTA .