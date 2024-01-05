Італійський співак випустив пісню українською

Сицилійський співак Альфонсо Москато. Фото: facebook.com/alfonso.moscato.7

Сицилійський співак Альфонсо Москато випустив пісню про відродження життя на руїнах українською й італійською мовами.

Про це у Facebook повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Зазначається, що пісня "Загадка" ("L'enigma") була створена у співавторстві з українкою Ольгою Єрмак — фахівчинею з музичного бізнесу, відомою в поетичних колах як "Мідна". Жінка переїхала до сицилійського міста Палермо через війну.

Як зауважили у МКІП, звучить композиція як драматична історія кохання, що розгортається в умовах, несумісних із романтикою. Попри ліричність сюжету, вона має глибоке метафоричне підґрунтя та говорить про загадку життя, що відроджується на руїнах.

Пісня була створена на "одному подиху", у студії артиста. Образи її виникли з вірша Ольги Єрмак "Поле" (збірка "Стосонце").

Раніше Москато ніколи не чув української мови.

Усі кошти від прослуховувань будуть передані до фонду "Голоси дітей", що опікується українськими дітьми, які постраждали від війни.

Нагадаємо, співачка Луна вирішила продовжити писати пісні російською.

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