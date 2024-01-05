Не може відчути українську — співачка Луна вирішила продовжити писати пісні російською

Співачка Луна. Фото: instagram.com/kri_luna/

Українська співачка Луна від початку повносмаштабного вторгнення намагалась відмовитися від російської мови. Нині ж артистка заявила, що за 2 роки так і не змогла відчути українську.

Неочікуваним зізнанням зірка поділилась в instagram.

Читайте також:

Луна хоче творити російською мовою, бо вона так відчуває

Співачка Луна 2 роки намагалась перейти на українську мову, проте вирішила повернутись до старого — до мови окупанта.

У своєму фотоблозі вона повідомила підписникам, що їй комфортно писати пісні мовою агресора. Таке рішення вона прийняла під час своєї вагітності.

"Взагалі продовжую писати лірику і пісні російською мовою... Для таких людей, як я — уявна заборона викликає ще більше бажання залишитися чесною з собою і зі своїм мистецтвом! Я так бачу, я так відчуваю... Стараюсь, як можу, відчути мову (українську) і знайти в ній своє місце... Але ніколи не захочу і не зможу заборонити собі творити так, як я бачу — в усіх сенсах", — написала співачка.

Сторіз співачки Луни. Фото: instagram.com/kri_luna/

Луна сказала, що вона пише пісні не для схвалення і не для трендів. Вона створює їх для звільнення своєї душі. На її думку, так робить дуже мало українських артистів. Також вона закликала підписників цінувати її за чесну, за словами Луни, російськомовну позицію.

Співачка заявила, що на певний час залишить соцмережі, тобто піде "в реальне життя". Така позиція зірки вже сколихнула медіа та викликала чимало хейту.

Сторіз співачки Луни. Фото: instagram.com/kri_luna/

Раніше Alyona Alyona зізналась, що писала свої перші треки російською.

Нагадаємо, що Світлана Лобода забула рідну мову і знову заговорила російською.