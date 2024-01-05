Найкращі українські пісні 2023-го за версією порталу "МУЗВАР"

Музичні виконавці Злата Огнєвіч та SHUMEI. Фото: Instagram/shumei.music

Портал "МУЗВАР", який восени провів масштабну музичну премію з топовими та молодими артистами, підбив підсумки 2023 року. Редакція представила ТОП-10 пісень, які на їхню суб’єктивну думку пройдуть перевірку часом та залишаться у музичній історії з позначкою "Хіт 2023".

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах порталу.

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ТОП-10 пісень 2023 року

За словами порталу "МУЗВАР", на початку року вони традиційно оглядають повну картинку музичного життя України за попередні 365 днів.

"І ось, нарешті, ми відчули реальну складність у підборі десятки кращих пісень 2023-го. На правду, хітів написали наші артисти достатньо", — зауважили в "МУЗВАР".

Місця композиціям надавати не стали та вказала артистів та назви хітів у довільному порядку. З десяти пісень — три дуетні.

Злата Огнєвіч & SHUMEI — "Буревіями"

DOROFEEVA — "Кохаю, але не зовсім"

KOLA & YAKTAK — "Порічка"

Klavdia Petrivna — "Знайди мене"

Стасік — "Герої вмирають"

POSITIFF — "Спалахи"

Антитіла — "Фортеця Бахмут"

KOLA & MamaRika — "Люди"

Анастасія Димид — "Квітка"

KOLA — "Цінувати життя"

Нагадаємо, раніше ми писали, що Елтон Джон назвав улюблені різдвяно-новорічні пісні. Також ми розповідали, що шансоньє Гаріку Кричевському переклали його хіт "Киевлянка".