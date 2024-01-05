Итальянский певец выпустил песню на украинском

Сицилийский певец Альфонсо Москато. Фото: facebook.com/alfonso.moscato.7

Сицилийский певец Альфонсо Москато выпустил песню о возрождении жизни на руинах на украинском и итальянском языках.

Об этом в Facebook сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Отмечается, что песня "Загадка" ("L'enigma") была создана в соавторстве с украинкой Ольгой Ермак — специалистом по музыкальному бизнесу, известной в поэтических кругах как "Мідна". Женщина переехала в сицилийский город Палермо из-за войны.

Как отметили в МКИП, звучит композиция как драматическая история любви, которая разворачивается в условиях, несовместимых с романтикой. Несмотря на лиричность сюжета, она имеет глубокую метафорическую основу и говорит о загадке жизни, которая возрождается на руинах.

Песня была создана на "одном дыхании", в студии артиста. Образы ее возникли из стихотворения Ольги Ермак "Поле" (сборник "Стосонце").

Раньше Москато никогда не слышал украинского языка.

Все средства от прослушиваний будут переданы в фонд "Голоса детей", который занимается украинскими детьми, пострадавшими от войны.

Напомним, певица Луна решила продолжить писать песни на русском.

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