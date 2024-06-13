Юлія Саніна пояснила, чому The Hardkiss не виступає повним складом

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Відома українська співачка та лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна подорожує містами України зі спеціальною програмою Special Kiss, де виступає сольно. Відома виконавиця пояснила, чому вирішила давати концерти без чоловічого складу гурту.

Про це йдеться в програмі "Шо по шоу?" на Люкс ФМ.

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Українці підозрюють, що чоловічий склад гурту The Hardkiss перебуває за межами України, адже Юлія Саніна співає на концертах одна. Зірка вирішила розставити всі крапки над "і" та пояснила деталі свого сольного туру у коментарі "Люкс ФМ".

Гурт The Hardkiss. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

За її словами, тур Special Kiss — це її "нове бачення" як учасниці гурту, однак Саніна не впевнена, що знову поїде сольно співати містами України. Організувати тур її було вкрай важко через постійні тривоги та вимкнення світла.

Після завершення запланованих виступів співачка планує поїхати до сина.

Гурт The Hardkiss. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Саніна також зізналася ведучій шоу, що зараз у гурті "непростий період" й інші учасники колективу були проти її сольних концертів. Проте артистка проігнорувала цей факт. Цікаво, що попри "складнощі" музиканти виступатимуть восени в США у повному складі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дитинство та юність співачки. А також артистка переспівала хіт легендарного композитора, який ледь не загинув під час окупації.