Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Юлия Санина объяснила, почему выступает на концертах в Украине одна arrow

Юлия Санина объяснила, почему выступает на концертах в Украине одна

13 июня 2024 17:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Юлия Санина объяснила, почему The Hardkiss не выступает полным составом
Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина. Фото: instagram.com/the_hardkiss/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица и лидер группы The Hardkiss Юлия Санина путешествует по городам Украины со специальной программой Special Kiss, где выступает сольно. Известная исполнительница объяснила, почему решила давать концерты без мужского состава группы.

Об этом говорится в программе "Шо по шоу?" на Люкс ФМ.

Читайте также:

Почему The Hardkiss не выступает полным составом

Украинцы подозревают, что мужской состав группы The Hardkiss находится за пределами Украины, ведь Юлия Санина поет на концертах одна. Звезда решила расставить все точки над "и" и объяснила детали своего сольного тура в комментарии "Люкс ФМ".

Юлия Санина объяснила, почему выступает на концертах в Украине одна - фото 1
Группа The Hardkiss. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

По ее словам, тур Special Kiss — это ее новое видение как участницы группы, однако Санина не уверена, что снова поедет сольно петь по городам Украины. Организовать тур ее было крайне тяжело из-за постоянных тревог и отключения света.

После завершения запланированных выступлений певица планирует уехать к сыну.

Юлия Санина объяснила, почему выступает на концертах в Украине одна - фото 2
Группа The Hardkiss. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Санина также призналась ведущей шоу, что сейчас в группе "непростой период" и другие участники коллектива были против ее сольных концертов. Однако артистка проигнорировала этот факт. Интересно, что, несмотря на "сложности", музыканты будут выступать осенью полным составом в США.

Напомним, ранее мы рассказывали о детстве и молодости певицы. А также артистка перепела хит легендарного композитора, который едва не погиб во время оккупации.

шоу-бизнес
концерт
украинские звезды
Юлия Санина
война
карьера

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос