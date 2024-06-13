Юлия Санина объяснила, почему The Hardkiss не выступает полным составом

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Известная украинская певица и лидер группы The Hardkiss Юлия Санина путешествует по городам Украины со специальной программой Special Kiss, где выступает сольно. Известная исполнительница объяснила, почему решила давать концерты без мужского состава группы.

Об этом говорится в программе "Шо по шоу?" на Люкс ФМ.

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Украинцы подозревают, что мужской состав группы The Hardkiss находится за пределами Украины, ведь Юлия Санина поет на концертах одна. Звезда решила расставить все точки над "и" и объяснила детали своего сольного тура в комментарии "Люкс ФМ".

Группа The Hardkiss. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

По ее словам, тур Special Kiss — это ее новое видение как участницы группы, однако Санина не уверена, что снова поедет сольно петь по городам Украины. Организовать тур ее было крайне тяжело из-за постоянных тревог и отключения света.

После завершения запланированных выступлений певица планирует уехать к сыну.

Группа The Hardkiss. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Санина также призналась ведущей шоу, что сейчас в группе "непростой период" и другие участники коллектива были против ее сольных концертов. Однако артистка проигнорировала этот факт. Интересно, что, несмотря на "сложности", музыканты будут выступать осенью полным составом в США.

Напомним, ранее мы рассказывали о детстве и молодости певицы. А также артистка перепела хит легендарного композитора, который едва не погиб во время оккупации.