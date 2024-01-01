Юна донька Моніки Белуччі замилувала романтичним фото з бойфрендом

Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

Старша донька Моніки Беллуччі та Венсана Кассела показала з ким зустріла Новий рік. Дева Кассель святкувала разом з італійським актором та моделлю Саулом Нанні.

Непо-бейбі показала світлину в instagram.

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Модель Дева Кассель знову з'явилась в компанії зі своїм бойфрендом Саулом Нанні. Пара рідко ділиться фотографіями, проте на свята зробили виняток.

Дева Кассель опублікувала романтичну світлину з хлопцем. Вони обіймались і ніжно цілувались. Дівчина обрала для себе мережевний топ, який ледве прикриває її груди, хлопець вдягнув білу сорочку.

Дева Кассель з Саулом Нанні. Фото: instagram.com/devacassel/

Новий рік закохані поїхали зустрічати у теплу країну — до Бразилії. Саул Нанні поділився світлиною, як вони в купальниках прогулюються пляжем. Вони обіймаються і виглядають щасливими.

Дева Кассель з Саулом Нанні. Фото: instagram.com/saulnanni

Раніше донька Моніки Белуччі у панчохах знялась у відвертій фотосесії.

Нагадаємо, що Дева Кассель змінилась до невпізнаваності.