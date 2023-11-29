Донька Моніки Белуччі змінилась до невпізнаваності у новій фотосесії

Модель Дєва Кассель. Фото: Gen V

Модель Дєва Кассель стала героїнею обкладинки зимового номера видання Gen V. 19-річна донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя знялася в незвичайній фотосесії, а в інтерв'ю розповіла, чого мріє добитися до 30 років, чого навчилася у зоряних батьків і які ціл.

Про це йдеться в журналі Gen V.

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На знімках донька Венсана Касселя позувала британському фотографу Річарду Бербриджу в нарядах Dolce & Gabbana, Dior, Givenchy, Jacquemus, Maison Margiela, MSGM та інших брендів. Дєва зізнається, що з дитинства захоплювалася модою та фотографією, але ніколи не планувала ставати акторкою. Цього року відбувся дебют Кассель у кіно: вона зіграла в інді-фільмі "Прекрасне літо", а незабаром на Netflix вийде серіал "Леопард" за її участю.

Модель Дєва Кассель. Фото: Gen V

Модель Дєва Кассель. Фото: Gen V

Модель Дєва Кассель. Фото: Gen V

Модель Дєва Кассель. Фото: Gen V

Модель Дєва Кассель. Фото: Gen V

Модель Дєва Кассель. Фото: Gen V

"Велику частину свого дитинства я не хотіла бути актрисою. Усі питали мене про це в дитинстві, і це відштовхувало мене від думок про акторську кар'єру. Однак згодом я почала все більше і більше цікавитися кінематографом і тим досвідом, який він може запропонувати", — повідомила Дєва.

Вона надихалася з самого дитинства моделінгом.

"Я гортала величезні мамині книги про моду, які вона зберігала в будинку, скільки я себе пам'ятаю. Все було таким красивим. Я знала, що захочу працювати в цій індустрії в якийсь момент свого життя, але я безперечно не очікувала, що полюблю це настільки сильно і зможу заробляти цим життя", — сказала донька Моніки Белуччі.

Модель Дєва Кассель. Фото: Gen V

За свою недовгу кар'єру модель вже встигла з'явитися на кількох обкладинках глянсових журналів та взяти участь у показах Coperni, Dolce & Gabbana та багатьох інших. Тепер Дєва мріє про співпрацю з одним із брендів для створення колекції одягу.

"Одна з моїх цілей — створити власну капсулу з брендом і до 30 років об'їхати весь світ. Рідні навчили мене завжди дивитися вперед, завжди захищати себе, завжди бути доброю і завжди пам'ятати про диво. Є і багато іншого, але суть у тому, що вони навчили мене справлятися з несподіваними ситуаціями і жити за своїми правилами, при цьому завжди поважаючи людей та навколишнє середовище", — сказала зірка.

На наступний, 2024 рік Дєва ставить такі цілі: "Отримати права водія, вперше відвідати Японію і проводити більше часу з сім'єю".

Новий рік вона планує зустріти у Бразилії, хоч улюбленим місцем на Землі називає Литву".

Дєва — старша дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя. У шлюбі у них народилася ще одна дочка Леоні, зараз їй 13 років. Після розлучення Кассель одружився з моделлю Тіні Кунакі, у цьому шлюбі також народилася дівчинка — зараз Амазоні чотири роки. Нещодавно стало відомо, що Кунакі та Кассель розлучилися. Зараз 57-річний актор зустрічається з моделлю Нарою Баптістою, яка молодша за нього на 30 років.

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