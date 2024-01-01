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Юная дочь Моники Белуччи восхитила романтическим фото с бойфрендом

1 января 2024 20:34
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Юная дочь Моники Белуччи восхитила романтическим фото с бойфрендом
Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Кассела показала с кем встретила Новый год. Дева Кассель праздновала вместе с итальянским актером и моделью Саулом Нанни.

Непо-бейби показала фотографию в instagram.

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Модель Дева Кассель снова появилась в компании со своим бойфрендом Саулом Нанни. Пара редко делится фотографиями, однако на праздники сделали исключение.

Дева Кассель опубликовала романтическое фото с парнем. Они обнимались и нежно целовались. Девушка выбрала для себя кружевной топ, едва прикрывающий ее грудь, парень надел белую рубашку.

Дева Кассель с парнем
Дева Кассель с Саулом Нанни. Фото: instagram.com/devacassel/

Новый год влюбленные поехали встречать в теплую Бразилию. Саул Нанни поделился фотографией, как они в купальниках ходят по пляжу. Пара обнимается и выглядят счастливой.

Дева Кассель в Бразилии
Дева Кассель с Саулом Нанни. Фото: instagram.com/saulnanni

Ранее дочь Моники Белуччи в чулках снялась в откровенной фотосессии.

Напомним, что Дева Кассель изменилась до неузнаваемости.

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