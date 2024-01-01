Юная дочь Моники Белуччи восхитила романтическим фото с бойфрендом
Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Кассела показала с кем встретила Новый год. Дева Кассель праздновала вместе с итальянским актером и моделью Саулом Нанни.
Непо-бейби показала фотографию в instagram.
Дева Кассель показала, как встретила Новый год
Модель Дева Кассель снова появилась в компании со своим бойфрендом Саулом Нанни. Пара редко делится фотографиями, однако на праздники сделали исключение.
Дева Кассель опубликовала романтическое фото с парнем. Они обнимались и нежно целовались. Девушка выбрала для себя кружевной топ, едва прикрывающий ее грудь, парень надел белую рубашку.
Новый год влюбленные поехали встречать в теплую Бразилию. Саул Нанни поделился фотографией, как они в купальниках ходят по пляжу. Пара обнимается и выглядят счастливой.
Ранее дочь Моники Белуччи в чулках снялась в откровенной фотосессии.
Напомним, что Дева Кассель изменилась до неузнаваемости.
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