Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Юна донька Віри Брежнєвої шокувала новиною про власний бізнес у Європі arrow

Юна донька Віри Брежнєвої шокувала новиною про власний бізнес у Європі

3 червня 2024 17:35
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Донька Віри Брежнєвої має бізнес у 14 років — деталі
Донька Віри Брєжнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої Сара Кіперман володіє власним бізнесом. Хоча дівчині лише 14 років, вона вже керує студією дизайну.

Про це вона розповіла в Instagram.

Читайте також:

Сара Кіперман керує студією дизайну в 14 років

Молодшій донці співачки Віри Брежнєвої лише 14, втім вона вже має власний бізнес. Вона живе та навчається у Женеві. Там вона відкрила власну студію дизайну інтер'єрів у 2022 році.  

Донька Віри Брєжнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix
Донька Віри Брєжнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Кіперман планує вивчати дизайн інтер'єрів в Інститут Марангоні, який свого часу закінчували Доменіко Дольче та Франко Москіно.

У вільний час вона займається фітнесом, тенісом і часто ходить на прогулянки. Полюбляє шопінг, фотографувати, готувати їсти, захоплюється діджеїнгом та періодично грає в шахи.

Донька Віри Брєжнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix
Донька Віри Брєжнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix

Батько дівчини Михайло Кіперман — український олігарх, якого в Україні розшукують за розкрадання в особливо великому розмірі. Він фігурант справи про розкрадання електроенергії та легалізацію грошей, отриманих від її продажу. За матеріалами справи — викрадено щонайменше 716 мільйонів гривень (або близько 19 мільйонів доларів), які колишній чоловік Віри Брежнєвої вивів на рахунки своїх закордонних фірм.

Співачка Віра Брєжнєва і Михайло Кіперман. Фото: Блік
Співачка Віра Брєжнєва і Михайло Кіперман. Фото: Блік 

Сама ж співачка нині живе та працює в Італії. Періодично волонтерить та висвітлює свою проукраїнську позицію щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Віра Брежнєва ніжно привітала свою донечку з днем народження. Також  співачку вирізали зі святкового концерту на українському телебаченні.

родина
бізнес
українські зірки
співачка
Віра Брежнєва

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня