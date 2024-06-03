Донька Віри Брежнєвої має бізнес у 14 років — деталі

Донька Віри Брєжнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix

Молодша донька співачки Віри Брежнєвої Сара Кіперман володіє власним бізнесом. Хоча дівчині лише 14 років, вона вже керує студією дизайну.

Про це вона розповіла в Instagram.

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Молодшій донці співачки Віри Брежнєвої лише 14, втім вона вже має власний бізнес. Вона живе та навчається у Женеві. Там вона відкрила власну студію дизайну інтер'єрів у 2022 році.

Донька Віри Брєжнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Кіперман планує вивчати дизайн інтер'єрів в Інститут Марангоні, який свого часу закінчували Доменіко Дольче та Франко Москіно.

У вільний час вона займається фітнесом, тенісом і часто ходить на прогулянки. Полюбляє шопінг, фотографувати, готувати їсти, захоплюється діджеїнгом та періодично грає в шахи.

Донька Віри Брєжнєвої Сара Кіперман. Фото: instagram.com/sswlvix

Батько дівчини Михайло Кіперман — український олігарх, якого в Україні розшукують за розкрадання в особливо великому розмірі. Він фігурант справи про розкрадання електроенергії та легалізацію грошей, отриманих від її продажу. За матеріалами справи — викрадено щонайменше 716 мільйонів гривень (або близько 19 мільйонів доларів), які колишній чоловік Віри Брежнєвої вивів на рахунки своїх закордонних фірм.

Співачка Віра Брєжнєва і Михайло Кіперман. Фото: Блік

Сама ж співачка нині живе та працює в Італії. Періодично волонтерить та висвітлює свою проукраїнську позицію щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Віра Брежнєва ніжно привітала свою донечку з днем народження. Також співачку вирізали зі святкового концерту на українському телебаченні.