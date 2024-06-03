Дочь Веры Брежневой имеет бизнес в 14 лет.

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix

Младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман владеет собственным бизнесом. Хотя девушке всего 14 лет, она уже руководит студией дизайна.

Об этом она рассказала в Instagram.

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Младшей дочери певицы Веры Брежневой всего 14, впрочем, она уже имеет собственный бизнес. Она живет и учится в Женеве. Там она открыла собственную студию дизайна интерьеров в 2022 году.

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Киперман планирует изучать дизайн интерьеров в Институте Марангоне, который в свое время заканчивали Доменико Дольче и Франко Москино.

В свободное время она занимается фитнесом, теннисом и часто ходит на прогулки. Любит шопинг, фотографировать, готовить, увлекается диджеингом и периодически играет в шахматы.

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix

Отец девушки Михаил Киперман — украинский олигарх, разыскиваемый в Украине за хищение в особо крупном размере. Он фигурант дела о хищении электроэнергии и легализации денег, полученных от ее продажи. По материалам дела похищено не менее 716 миллионов гривен (или около 19 миллионов долларов), которые бывший муж Веры Брежневой вывел на счета своих зарубежных фирм.

Певица Вера Брежнева и Михаил Киперман. Фото: Блик

Сама певица сейчас живет и работает в Италии. Периодически волонтерит и освещает свою проукраинскую позицию относительно войны в Украине.

Напомним, Вера Брежнева нежно поздравила свою дочь с днем рождения. Также певицу вырезали из праздничного концерта на украинском телевидении.