Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Юная дочь Веры Брежневой шокировала новостью о собственном бизнесе в Европе arrow

Юная дочь Веры Брежневой шокировала новостью о собственном бизнесе в Европе

3 июня 2024 17:35
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Дочь Веры Брежневой имеет бизнес в 14 лет.
Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Младшая дочь певицы Веры Брежневой Сара Киперман владеет собственным бизнесом. Хотя девушке всего 14 лет, она уже руководит студией дизайна.

Об этом она рассказала в Instagram.

Читайте также:

Сара Киперман управляет студией дизайна в 14 лет

Младшей дочери певицы Веры Брежневой всего 14, впрочем, она уже имеет собственный бизнес. Она живет и учится в Женеве. Там она открыла собственную студию дизайна интерьеров в 2022 году.

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix
Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix

Сара Киперман планирует изучать дизайн интерьеров в Институте Марангоне, который в свое время заканчивали Доменико Дольче и Франко Москино.

В свободное время она занимается фитнесом, теннисом и часто ходит на прогулки. Любит шопинг, фотографировать, готовить, увлекается диджеингом и периодически играет в шахматы.

Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix
Дочь Веры Брежневой Сара Киперман. Фото: instagram.com/sswlvix

Отец девушки Михаил Киперман — украинский олигарх, разыскиваемый в Украине за хищение в особо крупном размере. Он фигурант дела о хищении электроэнергии и легализации денег, полученных от ее продажи. По материалам дела похищено не менее 716 миллионов гривен (или около 19 миллионов долларов), которые бывший муж Веры Брежневой вывел на счета своих зарубежных фирм.

Певица Вера Брежнева и Михаил Киперман. Фото: Блик
Певица Вера Брежнева и Михаил Киперман. Фото: Блик

Сама певица сейчас живет и работает в Италии. Периодически волонтерит и освещает свою проукраинскую позицию относительно войны в Украине.

Напомним, Вера Брежнева нежно поздравила свою дочь с днем рождения. Также певицу вырезали из праздничного концерта на украинском телевидении.

семья
бизнес
украинские звезды
певица
Вера Брежнева

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня