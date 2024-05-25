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Юрій Рибчинський зізнався, кого звинувачує у смерті Кузьми Скрябіна

25 травня 2024 23:37
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Юрій Рибчинський вважає смерть Кузьми Скрябіна вбивством — відео
Український співак Кузьма Скрябін. Фото: instagram.com/skryabinband
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український автор хітів та народний артист України Юрій Рибчинський прокоментував трагічну загибель співака Кузьми Скрябіна у жахливій ДТП. Він вважає, що це було вбивство. 

Про це він розповів в інтерв'ю для проєкту "Наодинці".

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Юрій Рибчинський вважає, що Кузьму Скрябіна вбили

Народний артист України Юрій Рибчинський заявив, що співака Андрія Кузьменка, відомого під псевдо Кузьма Скрябін, вбили через його політичні погляди. Він вважає, що влада бачила в ньому загрозу.

"Я теж вірш написав на смерть Кузьми. Мені здається, що це вбивство. Я розумію, що його вбила влада. Якщо взяти висловлювання Кузьми, то я розумію, що влада могла вважати його ворогом", — переконаний Рибчинський.

Народний артист України Юрій Рибчинський. Фото: скриншот
Народний артист України Юрій Рибчинський. Фото: скриншот

Втім, драматург зауважив, що смерть не заглушила голос Кузьми. Його пісні почали набирати популярність протягом усіх цих років без нього. 

"Народ чи юрба люблять більше мертвих, ніж живих. Не знаю, це психологія", — додав Рибчинський.

Кузьма Скрябін загинув в автокатастрофі у 2015 році. Автівка зірки зіткнулася з молоковозом. Артист загинув на місці, а його пасажирка вижила. Також не ушкоджений залишився і водій вантажівки. Офіційно ця аварія визнана нещасним випадком, однак рідні Кузьми вже багато років висловлюють свою думку, що це була не випадковість.

Нагадаємо, у соцмережах почав ширитись перший кліп Кузьми Скрябіна, де його не впізнати. Також українці виразили своє захоплення жартами артиста про українських коміків.

ДТП
смерть
вбивство
артисти
Андрій Кузьменко
співак
українські зірки

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