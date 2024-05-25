Юрий Рыбчинский считает смерть Кузьмы Скрябина убийством

Украинский певец Кузьма Скрябин. Фото: instagram.com/skryabinband

Украинский автор хитов и народный артист Украины Юрий Рыбчинский прокомментировал трагическую гибель певца Кузьмы Скрябина в ужасном ДТП. Он считает, что это было убийство.

Об этом он рассказал в интервью для проекта "Наодинці".

Читайте также:

Юрий Рыбчинский считает, что Кузьму Скрябина убили

Народный артист Украины Юрий Рыбчинский заявил, что певца Андрея Кузьменко, известного под псевдонимом Кузьма Скрябин, убили из-за его политических взглядов. Он считает, что власти видели в нем угрозу.

"Я тоже стихотворение написал на смерть Кузьмы. Мне кажется, что это убийство. Я понимаю, что его убила власть. Если взять высказывания Кузьмы, то я понимаю, что власть могла считать его врагом", — убежден Рыбчинский.

Народный артист Украины Юрий Рыбчинский. Фото: скриншот

Впрочем, драматург заметил, что смерть не заглушила голос Кузьмы. Его песни начали набирать популярность на протяжении всех этих лет без него.

"Народ или толпа любят больше мертвых, чем живых. Не знаю, это психология", — добавил Рыбчинский.

Кузьма Скрябин погиб в автокатастрофе в 2015 году. Автомобиль звезды столкнулся с молоковозом. Артист погиб на месте, а его пассажирка выжила. Также невредимым остался и водитель грузовика.

Официально эта авария признана несчастным случаем, однако родные Кузьмы уже много лет высказывают свое мнение, что это была не случайность.

Напомним, в соцсетях начал распространяться первый клип Кузьмы Скрябина, где его не узнать. Также украинцы выразили свое увлечение шутками артиста об украинских комиках.