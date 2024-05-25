Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Юрий Рыбчинский признался, кого обвиняет в смерти Кузьмы Скрябина arrow

Юрий Рыбчинский признался, кого обвиняет в смерти Кузьмы Скрябина

25 мая 2024 23:37
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Юрий Рыбчинский считает смерть Кузьмы Скрябина убийством
Украинский певец Кузьма Скрябин. Фото: instagram.com/skryabinband
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский автор хитов и народный артист Украины Юрий Рыбчинский прокомментировал трагическую гибель певца Кузьмы Скрябина в ужасном ДТП. Он считает, что это было убийство.

Об этом он рассказал в интервью для проекта "Наодинці".

Читайте также:

Юрий Рыбчинский считает, что Кузьму Скрябина убили

Народный артист Украины Юрий Рыбчинский заявил, что певца Андрея Кузьменко, известного под псевдонимом Кузьма Скрябин, убили из-за его политических взглядов. Он считает, что власти видели в нем угрозу.

"Я тоже стихотворение написал на смерть Кузьмы. Мне кажется, что это убийство. Я понимаю, что его убила власть. Если взять высказывания Кузьмы, то я понимаю, что власть могла считать его врагом", — убежден Рыбчинский.

Народный артист Украины Юрий Рыбчинский. Фото: скриншот
Народный артист Украины Юрий Рыбчинский. Фото: скриншот

Впрочем, драматург заметил, что смерть не заглушила голос Кузьмы. Его песни начали набирать популярность на протяжении всех этих лет без него.

"Народ или толпа любят больше мертвых, чем живых. Не знаю, это психология", — добавил Рыбчинский.

Кузьма Скрябин погиб в автокатастрофе в 2015 году. Автомобиль звезды столкнулся с молоковозом. Артист погиб на месте, а его пассажирка выжила. Также невредимым остался и водитель грузовика.

Официально эта авария признана несчастным случаем, однако родные Кузьмы уже много лет высказывают свое мнение, что это была не случайность.

Напомним, в соцсетях начал распространяться первый клип Кузьмы Скрябина, где его не узнать. Также украинцы выразили свое увлечение шутками артиста об украинских комиках.

ДТП
смерть
убийство
артисты
Андрей Кузьменко
певец
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра