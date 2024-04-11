У мережі з‘явилось архівне відео з Кузьмою Скрабіним — відео

Український співак Кузьма Скрябін. Фото: стоп-кадр з кліпу "Чуєш біль"

У соцмережах згадали про старий кліп співака Кузьми Скрябіна. Він знявся в ньому 35 років тому разом з дівчиною Галиною Осьмак.

Відео доступне на YouTube.

Читайте також:

Скрябін вперше зняв кліп на пісні "Чуєш біль"

Кліп на пісню "Чуєш біль" зняли ще в далекому 1989 році. Сам Кузьма Скрябін перевтілився у ліричного героя, який наздоганяє свою музу. Її зіграла Галина Осьмак. Це був дебют артиста.

Кліп "Чуєш біль". Фото: стоп-кадр

Зрежисував роботу Володимир Зайковський, який вирішив знімати історію в Новояворівську, що на Львівщині.

Кліп "Чуєш біль". Фото: стоп-кадр

У кліпі Скрябін — молодий парубок, який народжується з води і йде гуляти містом. На своєму шляху він зустрічає інших героїв. У підсумку він підіймається на дах висотного будинку і бачить там свого двійника, який стрибає вниз.

Запрем'єрили кліп на рок-концерті студії "Спати" 5 листопада 1989 року. Його також показували в Брюсселі.

Український співак Кузьма Скрябін. Фото: стоп-кадр з кліпу "Чуєш біль"

Нагадаємо, мережа вибухнула від відео, в якому артист Кузьма Скрябін протролив "95 Квартал". Також ми ділились спогадами про артиста, який загинув 9 років тому.