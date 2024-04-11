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Молодий і ліричний 35 років тому — у мережі згадали про перший кліп Кузьми Скрабіна

11 квітня 2024 22:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
У мережі з‘явилось архівне відео з Кузьмою Скрабіним — відео
Український співак Кузьма Скрябін. Фото: стоп-кадр з кліпу "Чуєш біль"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

У соцмережах згадали про старий кліп співака Кузьми Скрябіна. Він знявся в ньому 35 років тому разом з дівчиною Галиною Осьмак.

Відео доступне на YouTube.

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Скрябін вперше зняв кліп на пісні "Чуєш біль"

Кліп на пісню "Чуєш біль" зняли ще в далекому 1989 році. Сам Кузьма Скрябін перевтілився у ліричного героя, який наздоганяє свою музу. Її зіграла Галина Осьмак. Це був дебют артиста. 

Кліп "Чуєш біль"
Кліп "Чуєш біль". Фото: стоп-кадр

Зрежисував роботу Володимир Зайковський, який вирішив знімати історію в Новояворівську, що на Львівщині.

Кліп "Чуєш біль". Фото: стоп-кадр
Кліп "Чуєш біль". Фото: стоп-кадр

У кліпі Скрябін — молодий парубок, який народжується з води і йде гуляти містом. На своєму шляху він зустрічає інших героїв. У підсумку він підіймається на дах висотного будинку і бачить там свого двійника, який стрибає вниз.

Запрем'єрили кліп на рок-концерті студії "Спати" 5 листопада 1989 року. Його також показували в Брюсселі.

Український співак Кузьма Скрябін. Фото: стоп-кадр з кліпу "Чуєш біль"
Український співак Кузьма Скрябін. Фото: стоп-кадр з кліпу "Чуєш біль"

Нагадаємо, мережа вибухнула від відео, в якому артист Кузьма Скрябін протролив "95 Квартал". Також ми ділились спогадами про артиста, який загинув 9 років тому.

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