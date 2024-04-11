У мережі з‘явилось архівне відео з Кузьмою Скрабіним — відео

Молодий і ліричний 35 років тому — у мережі згадали про перший кліп Кузьми Скрабіна
У соцмережах згадали про старий кліп співака Кузьми Скрябіна. Він знявся в ньому 35 років тому разом з дівчиною Галиною Осьмак.
Відео доступне на YouTube.
Скрябін вперше зняв кліп на пісні "Чуєш біль"
Кліп на пісню "Чуєш біль" зняли ще в далекому 1989 році. Сам Кузьма Скрябін перевтілився у ліричного героя, який наздоганяє свою музу. Її зіграла Галина Осьмак. Це був дебют артиста.
Зрежисував роботу Володимир Зайковський, який вирішив знімати історію в Новояворівську, що на Львівщині.
У кліпі Скрябін — молодий парубок, який народжується з води і йде гуляти містом. На своєму шляху він зустрічає інших героїв. У підсумку він підіймається на дах висотного будинку і бачить там свого двійника, який стрибає вниз.
Запрем'єрили кліп на рок-концерті студії "Спати" 5 листопада 1989 року. Його також показували в Брюсселі.
Нагадаємо, мережа вибухнула від відео, в якому артист Кузьма Скрябін протролив "95 Квартал". Також ми ділились спогадами про артиста, який загинув 9 років тому.
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