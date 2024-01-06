Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Юрій Великий з "Кварталу 95" записав відеозвернення до хейтерів arrow

Юрій Великий з "Кварталу 95" записав відеозвернення до хейтерів

6 січня 2024 14:19
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Юрій Великий з "Кварталу 95" записав відеозвернення до хейтерів
Гуморист Юрій Великий. Скриншот: YouTube/Yuri_Velikiy
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який потрапив до бази "Миротворець", записав відеозвернення. Він закликав всіх припинити цькувати коміків та звернувся, зокрема, й до хейтерів. 

Відповідне відео з’явилось на його YouTube-каналі

Читайте також:

Звернення Юрія Великого

43-річний актор заявив, що через невдалий жарт про переселенку з тимчасово окупованого Скадовська, студія "Квартал 95" вже вибачились і зробила певні висновки. Втім, на думку Великого, деякі публічні люди продовжують розганяти цю тему для хайпу. Також Юрій звернувся до хейтерів.

"Тим, хто писав усілякі прокльони й образи, називав нас малоросами, кремлівськими підстилками, агентами ФСБ я скажу так: ви можете називати нас як завгодно, будь ласка. Але годі роздмухувати цей скандал. Досить розпалювати ненависть, сварити людей. Бо в суперечках між нами, українцями, виграє тільки ворог. Тому не дамо йому шансу", — промовив на відео Великий.

Також актор, який замінив Володимира Зеленського в колективі, коли той пішов в політику, подякував всім, хто підтримав "Квартал 95". За словами Великого, він отримав багато дзвінків та повідомлень, зокрема й з конструктивною критикою. 

Зазначимо, що скандальний номер, який вийшов в телеефір в новорічному "Вечірньому Кварталі", студія "Квартал 95" все ж таки видалила. Відео встигло за ці дні набрати понад півмільйона переглядів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що комісія з журналістської етики перевірила скандальний номер "Кварталу 95". Також ми розповідали, що "Квартал 95" прокоментував Новини.LIVE скандал щодо Скадовська.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

23 грудня 2023

23:30 Оплата за світло — як зміняться тарифи на електроенергію з 1 січня

Актуальне по темі