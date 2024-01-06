Юрій Великий з "Кварталу 95" записав відеозвернення до хейтерів

Гуморист Юрій Великий. Скриншот: YouTube/Yuri_Velikiy

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який потрапив до бази "Миротворець", записав відеозвернення. Він закликав всіх припинити цькувати коміків та звернувся, зокрема, й до хейтерів.

Відповідне відео з’явилось на його YouTube-каналі.

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Звернення Юрія Великого

43-річний актор заявив, що через невдалий жарт про переселенку з тимчасово окупованого Скадовська, студія "Квартал 95" вже вибачились і зробила певні висновки. Втім, на думку Великого, деякі публічні люди продовжують розганяти цю тему для хайпу. Також Юрій звернувся до хейтерів.

"Тим, хто писав усілякі прокльони й образи, називав нас малоросами, кремлівськими підстилками, агентами ФСБ я скажу так: ви можете називати нас як завгодно, будь ласка. Але годі роздмухувати цей скандал. Досить розпалювати ненависть, сварити людей. Бо в суперечках між нами, українцями, виграє тільки ворог. Тому не дамо йому шансу", — промовив на відео Великий.

Також актор, який замінив Володимира Зеленського в колективі, коли той пішов в політику, подякував всім, хто підтримав "Квартал 95". За словами Великого, він отримав багато дзвінків та повідомлень, зокрема й з конструктивною критикою.

Зазначимо, що скандальний номер, який вийшов в телеефір в новорічному "Вечірньому Кварталі", студія "Квартал 95" все ж таки видалила. Відео встигло за ці дні набрати понад півмільйона переглядів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що комісія з журналістської етики перевірила скандальний номер "Кварталу 95". Також ми розповідали, що "Квартал 95" прокоментував Новини.LIVE скандал щодо Скадовська.