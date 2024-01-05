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Комісія з журналістської етики перевірила скандальний номер "Кварталу 95" — що вирішили експерти

5 січня 2024 22:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Комісія з журналістської етики перевірила скандальний номер "Кварталу 95" — що вирішили експерти
Актори студії "Квартал 95" Юрій Великий та Ірина Гатун в скандальному номері. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Експерти комісії з журналістської етики поділилися результатами експертизи скандального новорічного номера студії "Квартал 95" про переселенку з тимчасово окупованого Скадовська Херсонської області. Вони не виявили в номері дискримінації, та попередили студію про "тонкі грані".

Про це йдеться у їхньому звіті про проведення експертизи.

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У КЖЕ наголосили, що гумор на чутливі теми та дискримінація мають дуже тонку межу, яку "не варто переступати".

"Гумор не повинен сприяти вкоріненню певних, часто хибних, і стереотипів щодо представників певних груп та таврувати їх неповноцінними", — йдеться у повідомленні.

Водночас працівники комісії попросили медіа звертати увагу на наповнення етеру, а також проводити спеціальну експертизу перед кожним випуском подібних шоу.

"Комісія вітає кроки медіа щодо зменшення шкоди від ефіру шляхом видалення номеру з Youtube та монтажу усього випуску задля видалення дискримінаційного скетчу з повного випуску шоу. Хоча вони сталися після бурхливої суспільної реакції, зокрема заяви мера тимчасово окупованого Скадовська, а відео на момент заяви ще продовжує перебувати у відкритому доступі, така реакція вказує на усвідомлення телеканалом шкідливих наслідків, до якого може призвести поширення цього відео в майбутньому", — підбивають підсумки експерти.

Нагадаємо, що раніше у студії прокоментували скандал із зазначеним номером. Там наголосили, що нікого образити цим номером не хотіли, а лише хотіли наголосити на тому, що потрібно намагатися переходити на українську, не боячись помилок. 

Водночас журналіст-блогер Андрій Луганський опублікував світлини акторки номера, Ірини Гатун, на яких вона перебувала у Криму після його окупації, та позувала у радянській формі. За це її було внесено до реєстру сайту "Миротворець". Згодом туди ж потрапив і її партнер за скандальним номером, актор Юрій Великий. 

 

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