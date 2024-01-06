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Юрий Великий из "Квартала 95" записал видеообращение к хейтерам

6 января 2024 14:19
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Юрий Великий из "Квартала 95" записал видеообращение к хейтерам
Юморист Юрий Великий. Скриншот: YouTube/Yuri_Velikiy
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, попавший в базу "Миротворец", записал видеообращение. Он призвал всех прекратить травить комиков и обратился, в частности, и к хейтерам.

Соответствующее видео появилось на его YouTube-канале.

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Обращение Юрия Великого

43-летний актер заявил, что из-за неудачной шутки о переселенке из временно оккупированного Скадовска, студия "Квартал 95" уже извинились и сделала определенные выводы. Впрочем, по мнению Великого, некоторые публичные люди продолжают разгонять эту тему для хайпа. Также Юрий обратился к хейтерам.

"Тем, кто писал всяческие проклятия и обиды, называл нас малороссами, кремлевскими подстилками, агентами ФСБ я скажу так: вы можете называть нас как угодно, пожалуйста. Но нельзя раздувать этот скандал. Достаточно разжигать ненависть, ссорить людей. Потому что в спорах между нами, украинцами выиграет только враг. Поэтому не дадим ему шанса", — сказал на видео Великий.

Также актер, заменивший Владимира Зеленского в коллективе, когда тот ушел в политику, поблагодарил всех, кто поддержал "Квартал 95". По словам Великого, он получил много звонков и сообщений, в том числе с конструктивной критикой.

Отметим, что скандальный номер, вышедший в телеэфир в новогоднем "Вечернем Квартале", студия "Квартал 95" все же удалила. Видео успело за эти дни набрать более полумиллиона просмотров.

Напомним, ранее мы писали, что комиссия по журналистской этике проверила скандальный номер "Квартала 95". Также мы рассказывали, что "Квартал 95" прокомментировал Новини.LIVE скандал по Скадовску.

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